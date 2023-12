Oroscopo settimanale Leone, 17-23 dicembre 2023, incarichi importanti

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Fai attenzione a evitare l’ego nella vita amorosa. Risolvere le controversie professionali per gestire tutti gli incarichi più importanti. La tua ricchezza crescerà e anche la salute sarà buona.

Oroscopo dell’amore per il Leone

Assicurati di trascorrere del tempo di qualità con il tuo amante e di apprezzare anche gli sforzi sia nella tua vita personale che professionale. Sii sensibile alle richieste dell’amante e trova anche il tempo per sederti insieme. Potresti trascorrere un soggiorno romantico o una vacanza questa settimana.

Alcuni Leone riceveranno il sostegno dei genitori e anche il matrimonio sarà una carta. Questa settimana è buona anche per sposarsi o addirittura per concepire. Cerca di dedicarti alle attività che desideri fare insieme.

Oroscopo della carriera Leone

Considera l’idea di essere innovativo durante le riunioni del team. Non abbiate timore nel dare opinioni: alcuni suggerimenti “fuori dagli schemi” possono essere davvero utili. Questo funzionerà a tuo vantaggio. Ti viene suggerito di essere paziente e di mantenere un rapporto amichevole con gli anziani e i capi.

Per favore non entrare in litigi e discussioni. Coloro che si occupano di assistenza sanitaria, informatica e animazione vedranno l’opportunità di trasferirsi in una destinazione straniera.

Oroscopo dei soldi Leone

Non ci sarà alcun grosso intoppo finanziario nella vita questa settimana. Alcuni buoni rendimenti da investimenti precedenti ti renderanno prospero. Questo è un buon momento per fare acquisti di lusso e acquistare un’auto. Chi vuole investire nel settore immobiliare può valutare anche l’acquisto di un nuovo immobile.

Una buona partnership con una società di consulenza finanziaria può aiutarti a prendere decisioni monetarie intelligenti. La guida di un esperto finanziario ti aiuterà anche a prendere decisioni di investimento intelligenti in attività speculative.

Oroscopo della salute del Leone

Sei in buona salute e questa settimana non si verificheranno problemi medici importanti. Tuttavia, saranno presenti problemi virali minori come mal di gola, tosse, mal di testa e dolore corporeo, che potrebbero non essere gravi.

Stai lontano dalle persone con atteggiamenti negativi e riempi la mente di buoni pensieri. Questo ti manterrà mentalmente forte.