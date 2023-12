Oroscopo settimanale Pesci, 17-23 dicembre 2023, una vita romantica felice

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Questa settimana sei fortunato anche in termini di salute. Risolvi i problemi nella vita amorosa e prendi sul serio anche i compiti in ufficio. Gestisci la ricchezza in modo intelligente e saggio. Sei fortunato anche in termini di salute questa settimana.

Oroscopo dell’amore Pesci

La vita amorosa è piena di divertimento e avventure. Dedica più tempo a condividere ogni emozione. È inoltre necessario impedire l’ingerenza di un estraneo nella relazione amorosa, che può causare seri problemi. I nativi sposati dei Pesci devono evitare relazioni extraconiugali questa settimana poiché il tuo coniuge ti coglierà in flagrante.

I nativi Pesci single saranno fortunati a trovare un nuovo amore e ad abbracciare la relazione con felicità. Le donne sposate possono rimanere concepite e puoi pianificare di espandere la famiglia.

Oroscopo della carriera Pesci

Nonostante le preoccupazioni sul posto di lavoro, la tua produttività sarà buona e questo ti garantirà anche migliori prospettive di carriera. La politica d’ufficio non è una buona opzione questa settimana e devi anche essere pronto a viaggiare. Coloro che si occupano di giurisprudenza, architettura, automobili, sanità, ospitalità e istruzione avranno un programma fitto di impegni. I funzionari governativi possono aspettarsi un aumento e persino un cambiamento nella posizione.

Oroscopo dei soldi Pesci

La prosperità ti consente investimenti intelligenti. Puoi tentare la fortuna nel mercato azionario e negli affari speculativi. Alcuni nativi dei Pesci acquisteranno una nuova proprietà e un nuovo veicolo. Puoi anche donare un importo in beneficenza e saldare tutte le quote pendenti senza difficoltà. Gli imprenditori saranno felici di espandere il commercio in nuove località man mano che nuovo flusso affluirà attraverso nuove partnership e promotori.

Oroscopo della salute Pesci

Nessun grave problema di salute ti darà preoccupazione. Tuttavia è bene fare attenzione alla dieta. Evita i cibi grassi e mangia invece più noci, frutta e verdura. Evitare il cibo spazzatura e uno stile di vita sedentario. I pazienti diabetici non dovrebbero perdere i farmaci questa settimana. Gli anziani possono avere dolori alle articolazioni e alcune femmine Pesci possono anche sviluppare disturbi ginecologici. I bambini potrebbero avere dei lividi mentre giocano, ma non saranno gravi.