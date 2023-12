Oroscopo settimanale Sagittario, 10-16 dicembre 2023: future questioni romantiche

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Padroneggia l’arte di gestire in modo sicuro le questioni sentimentali. (Oroscopo Sagittario 2022)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario

Potresti incontrare problemi e per lo più saranno legati all’ego. È saggio tenere sotto controllo le emozioni ed evitare discussioni spiacevoli. Il tuo partner preferirà che trascorriate più tempo insieme e questo rafforza anche la storia d’amore. Una storia d’amore in ufficio potrebbe far emergere problemi questa settimana poiché il tuo coniuge ti coglierà in flagrante. I nativi single del Sagittario si innamoreranno questa settimana poiché le stelle del romanticismo sono più forti e potresti proporre di ottenere una risposta positiva.

Oroscopo della carriera Sagittario

Nessuna responsabilità importante ti terrà impegnato. Tuttavia, ciò non significa che la vita ufficiale sia una navigazione tranquilla. Ci saranno intoppi sotto forma di politica aziendale e alcuni colleghi potrebbero anche incolparti per aver mancato una scadenza. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono mettere da parte il giornale poiché una nuova opportunità busserà alla porta tra un giorno o due. Gli studenti che partecipano ai concorsi supereranno il compito senza troppe difficoltà.

Oroscopo dei soldi per il Sagittario

Nessun grosso problema finanziario ti disturberà. Tuttavia, la necessità del momento è una gestione finanziaria sicura e saggia. Questo è fondamentale poiché alcuni nativi del Sagittario dovranno affrontare spese impreviste nei prossimi giorni. Mentre si tratta di proprietà e investimenti, mantieni la pazienza, questi non sono affari quotidiani ma piuttosto opportunità di vita e queste decisioni devono essere prese con molta attenzione. Possono verificarsi anche alcune controversie familiari.

Oroscopo della salute del Sagittario

Assicurati di consumare una dieta sana ricca di proteine ​​e vitamine. Se da un lato è necessario evitare il cibo spazzatura e le bevande gassate, dall’altro si dovrebbe dare importanza anche all’esercizio quotidiano. I nativi diabetici devono prestare attenzione poiché potrebbero verificarsi complicazioni minori.