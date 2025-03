Oroscopo settimanale, settimana 9-15 marzo 2025, vediamo cosa ci riservano gli astri.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Superare le sfide nella relazione amorosa attraverso un atteggiamento intelligente. Avrai successo anche nella vita professionale. Sia la ricchezza che la salute sono buone.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Siate diplomatici nella relazione per evitare problemi. Nonostante le sfide professionali, riuscirai a costruire la tua carriera. Potresti preferire opzioni di investimento sicure e non avere problemi di salute gravi che ti preoccupino.

Gemelli – (21 maggio – 20 giugno

Affronta la relazione con sensibilità e assicurati di soddisfare anche le aspettative professionali. La tua ricchezza rimarrà intatta, ma dovrai prenderti cura della tua salute.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Affronta tutti i problemi legati all’amore con sensibilità. La tua vita professionale sarà frenetica e molto impegnata. Dal punto di vista finanziario sei in buona forma e anche la tua salute ti regalerà molti momenti positivi.

Leone (23 luglio-22 agosto)

La tua fiducia in te stesso e nelle tue capacità è ben meritata. E puoi aspettarti delle ricompense nella fase imminente. Aspettati una o due piacevoli sorprese. E potresti anche essere ispirato a chiedere al tuo capo un aumento o più responsabilità. I ​​lavoratori autonomi del Leone potrebbero cambiare la loro strategia di prezzo o persino lanciare un nuovo prodotto o servizio in questa fase. L’umore a casa è ottimista. Potresti riscoprire un amico perduto da tempo con cui hai perso i contatti da molto tempo. Sarai dell’umore giusto per spendere. Fai attenzione a non esagerare con cibo o bevande.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Questa settimana avrai una relazione solida. Nonostante qualche piccolo intoppo nella prima metà della settimana, le prestazioni professionali miglioreranno. La prosperità finanziaria garantisce decisioni di investimento intelligenti. Tieni sotto controllo la tua salute.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Siate cauti nel gestire le questioni amorose questa settimana e dovete risolvere anche le questioni professionali in modo positivo. Sia la ricchezza che la salute sono positive.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Sforzatevi di essere cool in una relazione amorosa questa settimana. Anche il tuo rendimento in ufficio sarà diligente e porterà buoni risultati. Potrebbero esserci problemi finanziari, ma la salute sarà normale.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Siate romantici e ritagliatevi del tempo libero da trascorrere insieme. Concentratevi sui nuovi incarichi sul lavoro e arriverà anche la ricchezza. Puoi anche avere fiducia nella tua salute.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Supera i problemi relazionali e assicurati di ottenere i migliori risultati professionali sul lavoro. Dal punto di vista finanziario andrà tutto bene, ma presta maggiore attenzione alla tua salute.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Assicurati di trascorrere del tempo con il tuo amante. Le sfide in ufficio ti renderanno più forte. Sia la salute che la ricchezza richiedono cure speciali.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

La tua relazione richiederà più comunicazione, mentre la vita professionale sarà produttiva. Nessun problema importante di salute o di ricchezza avrà ripercussioni sulla vita di tutti i giorni.

