Lo chiamano il Nostradamus vivente. Un sensitivo che ha previsto con successo decine di eventi globali nel 2024 ha messo in guardia sulla “gestione impropria” dell’economia statunitense da parte di Donald Trump.

Athos Salomé, 38 anni, brasiliano, è spesso definito il “Nostradamus vivente” in quanto ha previsto correttamente disastri passati tra cui la pandemia di coronavirus, la morte della regina Elisabetta e un’interruzione globale di Microsoft.

Ora, Salomé ha lanciato un agghiacciante avvertimento sul presidente degli Stati Uniti, affermando che Trump probabilmente creerà “instabilità economica globale”.

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025, gli Stati Uniti sono entrati in una nuova fase di trasformazione politica ed economica.

Il Nostradamus vivente ci mette in guardia

Le sue politiche, in particolare nei settori della tecnologia e dell’energia, riflettono un chiaro tentativo di consolidare il predominio degli Stati Uniti nel mezzo di un mondo sempre più multipolare. Secondo il sensitivo, le decisioni di Trump potrebbero innescare cambiamenti sismici nell’ordine internazionale, costringendo alla creazione di nuove alleanze per sfidare l’influenza americana. Parlando con Ellen Coughland del Daily Mail, Salomé ha affermato: “Da quando è entrato in carica, Trump ha stretto legami più stretti con i giganti della tecnologia, tra cui Elon Musk, Tim Cook (Apple) e leader di Microsoft e Amazon.

“Il governo ha adottato un approccio più flessibile alla regolamentazione, accelerando lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e assicurando che la grande tecnologia operi con meno restrizioni legali”.

Salomé ha affermato che questa partnership rafforza ulteriormente il potere di queste aziende sulla scena globale.

Ha aggiunto: “Apple, ad esempio, supera già il PIL di paesi come la Germania, il che rafforza l’influenza economica degli Stati Uniti. Tuttavia, questa strategia non è priva di rischi.

“L’Unione Europea sta lottando per imporre regole severe sull’intelligenza artificiale, mentre la Cina continua a investire pesantemente nella tecnologia per rivaleggiare con il predominio americano”. Salomé ha avvertito che questo rafforzamento della Silicon Valley potrebbe generare una reazione globale.

Secondo il sensitivo, altre nazioni cercheranno modi per limitare l’influenza della grande tecnologia americana, sia attraverso la regolamentazione che incoraggiando la creazione di alternative locali.

I rischi della intelligenza artificiale

Inoltre, ha previsto che l’avanzata incontrollata dell’intelligenza artificiale potrebbe portare a conseguenze inaspettate, che influenzeranno sia l’economia che la politica mondiale.

Salomé ha affermato: “Il rinnovamento economico dell’industria petrolifera americana rimane una priorità per il presidente Trump durante il suo nuovo mandato presidenziale.

“Il sostegno governativo alle energie rinnovabili è diminuito perché le nuove normative consentono ai combustibili fossili di emergere come fonti di energia primarie.

Secondo il paranormale, la gestione impropria di questa trasformazione ha il potenziale per aumentare i prezzi del petrolio e creare potenzialmente instabilità economica globale.

Salomé ha aggiunto: “Il discorso populista rimane uno dei principali pilastri della strategia politica di Trump. Per mantenere la sua base fedele, rafforza una narrazione nazionalista e conservatrice, spesso polarizzando la società con attacchi alle minoranze e agli immigrati.

‘Il suo vicepresidente, J.D. Vance, ex ufficiale militare e scrittore, è diventato il simbolo di questo riavvicinamento con la classe operaia americana.’

Ma secondo Salomé, questa divisione non è casuale, poiché ha rivelato che i leader nel corso della storia hanno utilizzato ‘conflitti interni’ come un modo per distogliere l’attenzione dai problemi strutturali.

Prevede che questa crescente polarizzazione potrebbe portare a grandi proteste e instabilità sociale, mettendo alla prova la governabilità di Trump nei prossimi anni.

Salomé ha aggiunto: ‘C’è una contraddizione: anche con i toni duri contro Pechino, la Cina è stata la prima destinazione internazionale del presidente degli Stati Uniti dopo il suo insediamento, dimostrando che i legami economici tra le due potenze sono più complessi di quanto suggerisca il discorso politico.

‘Allo stesso tempo, i tradizionali alleati degli Stati Uniti come Giappone, Germania e Corea del Sud sono diffidenti nei confronti della posizione isolazionista di Trump.’

Salomé prevede che questo approccio potrebbe accelerare la formazione di nuovi blocchi economici alternativi, il che indebolirebbe la posizione degli Stati Uniti a lungo termine.