Secondo alcune anticipazioni diffuse nel web finisce uno dei troni più inaspettati degli ultimi tempi: un finale altrettanto inatteso

Sembrava che i due protagonisti avessero trovato un punto d’incontro, seppur con tratti ironici, forse fin troppo per crederci davvero. Fatto sta che la coppia, che si stava conoscendo davanti alle telecamere di Uomini e Donne, è scoppiata. Cosimo e Tina non usciranno mano nella mano, ma si sarebbero già detti addio, pronti a intraprendere ognuno la propria strada.

Mesi di corteggiamento, scanditi da regali costosi, viaggi all’estero, gag e balli al centro dello studio: tutto è ormai finito. Tina Cipollari, a gennaio, aveva annunciato il desiderio di trovare un compagno: “Meno sesso e più compagnia, vorrei un uomo con cui girare il mondo”, aveva confidato anche a Silvia Toffanin a Verissimo. Tuttavia, aveva aggiunto delle richieste forse non alla portata di tutti: un bel conto in banca, e molto sostanzioso.

Tra i pretendenti arrivati, l’esigentissima Tina aveva scelto di conoscere il pugliese Cosimo Dadorante, che subito l’aveva corteggiata con un gioiello e un mazzo di rose. Le esterne e i regali sono continuati, ma secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Cosimo se ne andrà e il trono di Tina terminerà senza un nuovo compagno per la celebre opinionista.

Il trono di Tina Cipollari è giunto al termine

Secondo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, quelle di mercoledì 23 aprile, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, ci sarà una svolta nel trono di Tina Cipollari. Una svolta che porterà allo scioglimento del trono e all’addio a Cosimo Dadorante.

L’imprenditore, infatti, unico corteggiatore del volto noto di Uomini e Donne, ha portato dei regali per lei, per Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi, poi ha salutato e ringraziato tutti per la bellissima esperienza vissuta nelle ultime settimane. Cosimo però lascia con l’ombra del sospetto sulla sua sincerità, a causa di una segnalazione arrivata a fine marzo da Deianira Marzano.

L’esperta di gossip, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato alcuni scatti che ritraevano l’uomo a cena con una donna misteriosa in un ristorante di Sesto San Giovanni. Ancora oggi non si conosce la verità su quelle foto, ma tanto è bastato per metterlo sotto una nuova luce. Anche se alla fine la cosa non ha minimamente scalfito il rapporto con Tina.

A questo punto, molti si chiedono se si farà avanti Giucas Casella, che – com’è noto – vent’anni fa ebbe una simpatia per l’opinionista. Chissà, magari ora il suo sogno potrebbe finalmente avverarsi. Ma se ciò dovesse succedere, avverrebbe subito o si rimanderebbe alla prossima stagione?