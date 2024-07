Belen e la stoccata a Francesca Fagnani: “Ho rifiutato il suo invito a Belve, non è comprensiva…”

Belen Rodriguez ritorna in televisione con una nuova avventura su Warner Bros. Discovery. Dopo il suo lungo periodo con Mediaset, Belen si prepara a condurre due programmi di punta: “Only Fun – Comico Show” su Nove, insieme ai PanPers, e “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” su Real Time. In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Belen ha condiviso le sue emozioni riguardo questo nuovo inizio. A quasi 40 anni, la showgirl spera che il pubblico inizi a vederla più come una presentatrice professionista che come la “bellona” di turno. “I vantaggi di lavorare in TV sono tanti: faccio veramente quello che vorrei fare e cerco di trasmettere leggerezza al pubblico,” ha detto. Tuttavia, ha anche sottolineato la difficoltà di dover essere sempre impeccabile nel mondo dello spettacolo, anche quando non si sente al meglio.

Il ritorno in tv

Belen ha espresso quanto le sia mancata l’adrenalina del lavoro in televisione e non vede l’ora di tornare in azione. Ha parlato con gratitudine del programma di Sanremo e delle tre conduttrici che hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera: Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Queste figure, secondo Belen, le hanno dato fiducia e l’opportunità di crescere professionalmente.

Il rifiuto a Belve

Nonostante l’invito ripetuto al programma “Belve” di Francesca Fagnani, Belen ha rifiutato di partecipare. Ha riconosciuto che “Belve” è un programma originale e accattivante, ma ritiene che al suo posto sarebbe stata una conduttrice più comprensiva. “Però io al posto della conduttrice sarei un po’ più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa,” ha commentato.