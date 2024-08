Borderlands: trama, cast e trailer del film di Eli Roth tratto dal videogioco

Borderlands è un film diretto da Eli Roth, tratto dal celebre videogioco. Vediamo la trama, il cast e il trailer. Il 7 agosto esce nelle sale Borderlands, film tratto dall’omonimo videogioco di successo. La regia è affidata a Eli Roth (Hostel, The Green Inferno, Thanksgiving) e il cast è formato da attori di altissimo livello.

Il film, tenendo fede allo spirito del gioco da cui è tratto, si presenta come un’avventura action in cui non mancheranno sezioni comiche. Già dal trailer si nota lo sforzo della produzione di spingere molto sulle diverse caratteristiche che tanto hanno appassionato i videogiocatori nel corso degli anni: uno sfarzo di colori incredibile, azione no stop, umorismo e tanti personaggi interessanti e fuori di testa.

L’attesa dei fan, dunque, sta per finire e non resta che aspettare il 7 agosto, data di uscita del film nelle sale. Scopriamo la trama del film, il cast e il trailer.

Borderlands: la trama del film

Lilith, nota fuorilegge con un passato oscuro, dovrà fare ritorno a Pandora, il suo pianeta natale. La sua missione, che intraprende con riluttanza, è quella di ritrovare la figlia scomparsa di Atlas, considerato l’uomo più potente dell’universo. Per il suo viaggio, Lilith decide di formare una squadra davvero particolare e bizzarra formata da: Roland, ex mercenario in cerca di redenzione; Tiny Tina, giovane amante delle esplosioni; Krieg, protettore silenzioso di Tina; Tannis, scienziata pazza e Claptrap, un piccolo robot sarcastico e logorroico. Questa insolita squadra dovrà affrontare nemici di ogni tipo, dagli alieni ai banditi, nel tentativo di trovare e proteggere la ragazza scomparsa.

Borderlands: cast e trailer

Come già detto in precedenza, il cast di Borderlands è molto variegato e di assoluto livello. La protagonista è Lilith, interpretata da Cate Blanchett, due volte premio Oscar. L’attore comico Kevin Hart interpreta il mercenario Roland e Ariana Greenblatt (Barbie, Harley in mezzo) veste i panni di Tiny Tina. Il cast prosegue con il premio Oscar Jamie Lee Carter, che interpreta la scienziata pazza Tannis, e Jack Black, che presta la voce al robot Claptrap.

Di seguito il trailer del film Borderlands, in sala dal 7 agosto.