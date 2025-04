Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé con un post che richiama il bellissimo rapporto che ha con il suo ex marito Flavio Briatore.

Ci sono matrimoni che finiscono e matrimoni che si trasformano in qualcosa di diverso, dove l’affetto resiste nonostante tutto. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ne sono l’esempio. Gli ex coniugi non hanno timore a mostrare questo loro modo di continuare ad esserci l’uno per l’altro, a dispetto di tutto.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono incontrati nei primi anni Duemila in una discoteca, e da allora non si sono più lasciati — come la stessa conduttrice televisiva ha raccontato in un’intervista. Il celebre imprenditore fu colpito da lei per aver ordinato una camomilla.

Fu un colpo di fulmine per entrambi. “Era carismatico, con una grande intelligenza. Il giorno successivo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi”, ha aggiunto, descrivendo i mesi successivi in cui si rincontrarono per una cena, il loro primo appuntamento.

20 anni che si supportano: il dolce pensiero della Gregoraci

I primi momenti della loro relazione furono protetti dalla privacy. Briatore e la Gregoraci uscirono allo scoperto solo nell’estate 2006, con le prime foto pubbliche che fecero il giro del mondo.

Nonostante la differenza di età, erano molto uniti e lei cominciò a essere presente anche ai box della Formula 1, fino all’anno più importante: il 2007, quando Briatore la chiese in moglie e lei rispose di sì. Il matrimonio si celebrò il 14 giugno del 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma, con oltre 300 invitati, per la maggior parte personaggi famosi della musica, della politica e dello spettacolo, tra cui anche Silvio Berlusconi.

Arrivò poi un altro momento importante: nel 2010 nacque Nathan Falco, loro unico figlio. Sei anni più tardi iniziarono a circolare le prime indiscrezioni su una loro crisi, fino alla separazione nel 2017. Nonostante ciò, i due non hanno mai mostrato rancore. La separazione è avvenuta consensualmente e ancora oggi mantengono un bellissimo rapporto.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono solo uniti dall’amore per il loro figlio, ma da un affetto reale che si esprime non solo nei momenti di gioia, come le vacanze o le feste natalizie che trascorrono spesso insieme, ma anche nei momenti di difficoltà di entrambi. “È stato male e tu gli sei stata accanto”, ha ricordato Silvia Toffanin alla presentatrice calabrese nella recente intervista a Verissimo, riferendosi ai recenti problemi di salute dell’imprenditore piemontese. E lei ha spiegato: “I miei genitori mi hanno insegnato questo, ed è ciò che io insegno a mio figlio Nathan. Per me la mia famiglia è tutto. Rimpiango i momenti con mia madre che ho perso”.

E in questi ultimi giorni non potevano mancare gli auguri di buon compleanno di Elisabetta per il suo ex marito, che il 12 aprile ha compiuto 75 anni:

“Buon compleanno Fla, detto anche il mio gufetto… più di 20 anni che ci supportiamo e sopportiamo. Auguri, tvb. Ely”.Una dedica che ancora una volta metter in risalto il loro bellissimo legame.