Il tronista di Uomini e Donne si trova ad un passo dalla scelta? Il suo percorso nel dating show si sta rivelando più complicato del previsto

I telespettatori di Uomini e Donne stanno seguendo con passione il trono di Gianmarco Steri che secondo le anticipazioni dell’ultima registrazioni è alle prese con un colpo di scena che rimescola le carte sul tavolo e mette in dubbio le previsioni sulla sua presunta scelta.

Il calciatore, ex corteggiatore e non scelta di Martina De Ioannon, appena salito sul trono mesi fa ha ricevuto un numero impressionante di proposte da parte di ragazze provenienti da tutt’Italia – oltre 10.000 – colpite dalla sua dolcezza e sincerità. Dopo uno iniziale scrematura- con 100 presentate in studio – e dinamiche di percorso, oggi a sperare di essere ricambiate sono Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Un inizio quello di Francesco con il botto, ma che da qualche giorno il suo trono ha preso una piega decisamente diversa. Il giovane non sta più convincendo il pubblico e si parla sempre più insistentemente della possibilità che lasci il programma senza fare una scelta.

Non troppo convinto: Gianmarco non sceglierà?

Secondo le ultime indiscrezioni una delle sue super preferite (tutti hanno creduto che sarebbe stata lei la scelta), Francesca Polizzi sarebbe stata eliminata durante l’ultima registrazione. In seguito, la corteggiatrice siciliana ha pubblicato un lungo e sentito messaggio su Instagram, chiarendo i motivi del suo allontanamento e ribadendo la sua autenticità.

Nel suo sfogo, Francesca ha ammesso di aver commesso un errore: aver rinunciato a qualcosa che amava – i social – per compiacere Gianmarco, nel tentativo di rassicurarlo rispetto a presunti dubbi sulla sua sincerità. La sua scelta di allontanarsi temporaneamente dai social voleva essere un gesto di rispetto e disponibilità, ma si è rivelata un sacrificio inutile. Nel messaggio, la giovane ha riflettuto: “Oggi ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro.” Ha difeso la sua attività social, sottolineando come rappresenti una parte autentica della sua vita e creatività, respingendo le accuse di cercare notorietà: “Quelle accuse secondo cui lo faccia per ‘hype’ sono insulse e ridicole.”

Francesca, nonostante la delusione, ha concluso con parole di maturità e dignità: “Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa. Nessun rancore, pace e amore.” Se Francesca è fuori dai giochi rimangono Cristina e Nadia. Tuttavia anche loro non stanno vivendo momenti sereni.

Cristina, sempre durante le recenti registrazioni, avrebbe avuto dei contrasti in studio con Gianmarco ed è stata accusata (da alcuni utenti social) di essere coinvolta in un presunto accordo segreto con il tronista, anche se tali voci sono state smentite. Nadia, dopo essersi eliminata in precedenza, è stata raggiunta da Gianmarco, ma la situazione rimane incerta.