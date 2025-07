Un film sulla danza per raccontare la forza delle scelte individuali nei rapporti fra genitori e figli. Le riprese hanno avuto inizio il 29 giugno a San Pietroburgo. Titolo del film “Have It My Way!” , un progetto che coinvolge oltre 300 ballerini professionisti e verrà girato in 4 settimane, uscirà anche in Italia

Produttore del film è Alexander Zlatopolskiy e Diana Belova, regia di Andrey Noskov , con la partecipazionea di Yan Tsapnik, Alvar Libabov, Elena Ushakova, Michael Boyarskiy and Bellis Band.

“Be my Way ” è un film toccante che esplora il conflitto tra sogni personali e aspettative familiari.

Una ballerina di talento

La storia ruota attorno a Lisa, una giovane ballerina con un talento straordinario, la cui passione per la danza viene ostacolata dal padre, un uomo d’affari molto ricco e potente. Convinto che la danza sia una carriera incerta e poco rispettabile, il padre cerca in ogni modo di dissuaderla, imponendole un percorso di vita che non le appartiene.

La pellicola si distingue per la sua narrazione emotiva e i momenti di intensa danza moderna, che catturano l’essenza della lotta interiore di Lisa. Attraverso una serie di delusioni e ostacoli, la ragazza dimostra una determinazione incrollabile, affrontando le sfide con coraggio e resilienza. Le coreografie sono spettacolari e riescono a trasmettere l’intensità delle emozioni dei personaggi.

Il punto di forza del film è la crescita personale di Lisa, che impara a credere in se stessa e a perseguire il suo sogno nonostante le avversità. La performance dell’attrice protagonista è straordinaria, riuscendo a trasmettere vulnerabilità e forza in egual misura.

La conclusione del film

Alla fine, quando Lisa raggiunge il suo obiettivo diventando una ballerina di fama mondiale, il padre si trova costretto ad affrontare le conseguenze delle sue scelte. La sua rassegnazione finale è un momento potente che invita alla riflessione sulle dinamiche familiari e sull’importanza di seguire i propri sogni.

“Be my Way ” è un film ispiratore che celebra la perseveranza e la libertà di scegliere il proprio destino, lasciando gli spettatori con un messaggio di speranza e autenticità. Un must per gli amanti della danza e per chiunque creda nel potere dei sogni.