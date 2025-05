Fiorello è al centro di un giallo che sta tenendo banco nei corridoi di Viale Mazzini: lo showman è letteralmente sparito.

Una tensione che va crescendo in casa Rai, visto che era previsto un ritorno molto atteso di uno dei protagonisti televisivi più amati di sempre. Doveva essere un debutto in grande stile, proprio nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno e invece al momento tutto tace.

Nessuna comunicazione ufficiale e né tantomeno apparizione pubblica: l’ex volto di Viva Rai 2 si è volatilizzato anche sui social dove brillano per assenza post e storie. Questo ha scaturito un allarme che ha messo in agitazione i vertici della Rai.

Fiorello sarebbe dovuto tornare in pista con un programma radiofonico di cui ancora non si sa molto. Un progetto top secret, creato su misura del mattatore siciliano studiato per fare proprio l’effetto sorpresa. Ma la sorpresa l’ha fatta proprio lo stesso Fiorello.

Fiorello ha litigato con la Rai?

Fiorello doveva tornare in radio ma qualcosa sarebbe andato storto. La notizia dell’imminente debutto è trapelata prima del previsto, scatenando la reazione furiosa del conduttore, che – secondo fonti interne – avrebbe preso la decisione di fare un passo indietro, almeno per il momento.

Il presentatore ama tantissimo l’effetto sorpresa e anche la cura manicale dei dettagli. La fuga di notizie l’avrebbe fatto innervosire tanto al punto da chiudere ogni contatto con l’azienda. Una reazione forte, uno strappo inaspettato che adeso rischia di compromettere sul serio il suo ritorno. Le indiscrezioni raccontano che la la situazione sarebbe precipitata proprio a poche ore dal debutto, quando ormai studi e collaboratori operativi erano pronti per il grande inizio.

La notizia sta facendo il giro del web e parla di trattative in corso con la Rai che starebbe cercando di convincere Fiorello a tornare sui suoi passi. Tuttavia non si tratterebbe solo di una questione di orgoglio personale, ma anche di tensioni interne legate alla programmazione e alla gestione degli spazi nella griglia di Rai Radio 2. A quanto pare è il momento di lanciare le colpe verso chi avrebbe dovuto garantire riservatezza e invece ha fatto trapelare informazioni riservate. Altri ipotizzano frizioni mai del tutto risolte con alcune figure dirigenziali.

Quello che è certo è che al momento Fiorello si è trincerato dietro un assoluto silenzio e al momento non si sa come andrà a finire. E’ proprio vero che quando si parla di lui nulla è prevedibile e lo spettacolo si materializza ancor prima dello spettacolo stesso.