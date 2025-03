Tina ha deciso di rinnovare il suo look: nuova vita nuovo taglio di capelli? L’opinionista condivide il momento sui social

E’ un periodo di cambiamenti quello che sta vivendo Tina Cipollari. Da quando ha deciso di mettersi in gioco come tronista nella sua vita è entrato Cosimo Mino Dadorante, il cavaliere che ha superato le sue chiacchieratissime regole rigide e non proprio alla portata di tutti.

Il cavaliere che ha conquistato la vamp del dating show di Maria De Filippi ha 47 anni e nonostante sia più giovane delle aspettative, Tina è riuscita a trovare in lui una bella sintonia. Il corteggiatore le ha fatto tanti regali, molto costosi e si è descritto come un uomo dai mille interessi, come per esempio la condivisa passione per i viaggi.

Cosimo che è proprietario di una società immobiliare ha tutti gli elementi per fare innamorare Tina? Al momento si tratta solo di una conoscenza, ma sicuramente il volto di Canale 5 sta apprezzando le sue attenzioni e in questi giorni, probabilmente inebriata dalle belle giornate trascorse in sua compagnia, l’opinionista ha deciso di condividere un momento di relax e di vanità: il cambio look dal parrucchiere.

Tina pronta a far cadere ai suoi piedi (ancora di più) Cosimo

Tina e Cosimo finora hanno fatto esterne simpatiche ma l’ultima è stata anche romantica. I due infatti hanno trascorso un bellissimo week end a Parigi, tra shopping sfrenato e cene con vista sulla Torre Eiffel. “Per questo viaggio non ho dormito tutta la notte”, ha commentato Cipollari.

Cosimo che ha organizzato la mini vacanza parigina ha fatto di tutto per accontentare la sua musa e non sono passate inosservate le sue parole: “Ieri sera ho capito perché sono entrato nella tua vita – le ha comunicato lui – “Ho capito che hai bisogno di essere valorizzata. Non permettere mai a nessuno di metterti in discussione. Devi prometterlo”. Frasi che hanno preceduto un bacio tenerissimo sul guancia sotto il cielo parigino.

“Lo scopo non era andare ai musei ma conoscerci -Ha poi sottolineato Tina qualche giorno dopo al centro dello studio di Canale 5 -. Cosimo è un uomo molto generoso, simpatico, divertente, ti dice sempre sì, non si ribella mai. Ha tutte le caratteristiche per stare con me”. Una conoscenza dunque che ha molte chance per diventare qualcosa di più e nell’attesa Tina dedica il suo tempo libero a farsi ancora più bella. Come? Andando dal parrucchiere.

“Abbiamo detto addio alle extension e dato il benvenuto a un splendido biondo naturale, che esalta al 100% i suoi capelli originali. Questa trasformazione non solo rinfresca il suo look ma celebra anche la bellezza naturale di Tina con un colore vibrante e luminoso. Un biondo puro, fresco e completamente naturale” E’ il post che ha pubblicato l’ hair couture Alessio Viscontini, allegando una clip in cui Tina appare in tutta la sua bellezza con una chioma rinnovata di una nuova luce.. per abbagliare d’amore il suo Cosimo?