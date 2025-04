Un grande ex del Grande Fratello con il volto insanguinato: la foto è da pelle d’oca, fan senza parole, cosa è successo.

Il Grande Fratello VIP è un programma televisivo italiano andato in onda dal 2016 al 2023. Basato sul format olandese Big Brother, i concorrenti del reality sono state persone conosciute, divise equamente tra uomini e donne, che hanno condiviso la propria vita quotidiana, venendo riprese 24 ore su 24 da una serie di telecamere.

Trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5 per la puntata serale, ha raggiunto spesso risultati di ascolti veramente importanti. Ultimamente il programma è tornato un po’ alle sue origini, ospitando nella casa più spiata d’Italia di nuovo perfetti sconosciuti, ma i fan del programma non dimenticano nemmeno i VIP che sono risultati più apprezzati. Uno di questi è sicuramente Pierpaolo Pretelli, che si è fatto notare ultimamente su Instagram con un post davvero assai particolare.

Pierpaolo Pretelli con il volto insanguinato: che cosa è successo

Pierpaolo Pretelli, nato a Maratea il 31 luglio 1990, dopo aver conseguito il diploma si è trasferito a Roma e si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza. Ha raggiunto la fama quando nel 2013 è stato scelto come primo velino di Striscia la Notizia. Nel 2017 è nato suo figlio Leonardo. Ha partecipato ad altri programmi televisivi italiani, con la sua partecipazione più apprezzata che è stata certamente quella al Grande Fratello VIP 5.

In quest’ultimo show ha mostrato le sue doti caratteriali migliori quali simpatia, umanità e genuinità che lo hanno portato al secondo posto di quell’edizione. Dopo la positiva esperienza nel piccolo schermo, ha raggiunto maggiore seguito sui social media, tanto da vantare su Instagram oltre 600.000 follower. Un profilo in cui mostra le sue passioni più grandi come il canto, la moda e le imitazioni. E a proposito di spettacolo, si è mostrato con il volto insanguinato in un post pubblicato recentemente.

Ma cosa è successo? Non è niente altro che parte dello spettacolo Rocky The Musical, a cui ha preso parte presso il teatro Augusteo Napoli, con una performance molto apprezzata e applaudita. Pierpaolo Pretelli ha dimostrato per l’ennesima volta tutto il suo talento e le sue grandi qualità che lo hanno portato e continuano a portarlo davvero tanto in alto. Certo, a primo impatto vederlo con il volto insanguinato fa sicuramente un certo effetto, ma per fortuna non c’è niente da temere davvero: è solo l’ennesima prova di talento dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP.