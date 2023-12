Il figlio adottivo di Brad Pitt e Angelina Jolie, Pax, ha definito il padre “uno stronzo di prima categoria” mentre la figlia abbandona il suo nome

Invece di un post Instagram stereotipato per la festa del papà, Pax Jolie-Pitt aveva deciso di adottare un approccio diverso. L’attacco verbale risale al 2020, quando Pax, che ora ha 19 anni, ne aveva 16.

Il figlio adottivo di Angelina Jolie e Brad Pitt nel 2020 si era affidato a una Instagram Story e aveva postato una foto di Brad che riceveva l’Oscar per il suo ruolo in C’era una volta… a Hollywood.

Intorno alla foto, Pax aveva postato un lungo sfogo dedicato all’attore. “Felice festa del papà a questo attore di classe mondiale. Ti dimostri sempre di più una persona terribile e spregevole”, si leggeva nel post.

“Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo”, continuava, secondo le foto ottenute dal Daily Mail.

Pax aveva terminato la nota di scherno con: “Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo tutto quello che vuoi, ma la verità verrà alla luce un giorno. Quindi, buona festa del papà, fottuto orribile essere umano!!!”.

Angelina Jolie ha adottato Pax da un orfanotrofio di Ho Chi Minh City, in Vietnam, nel 2007, quando aveva tre anni. La madre biologica era dipendente dall’eroina e aveva lasciato Pax in orfanotrofio quando era ancora neonato. Un anno dopo, Brad ha adottato ufficialmente Pax.

I quattro bambini più piccoli che “tremano di paura” a cui Pax ha fatto riferimento sarebbero i più piccoli del gruppo Jolie-Pitt: Zahara, 18 anni, Shiloh, 17 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 15 anni. Gli ultimi tre sono figli biologici di Brad e Angelina, mentre Zahara è stata adottata da Angelina nel 2005 da Awasa, in Etiopia.

Anche Zahara sembra nutrire rabbia nei confronti di Brad. Durante un pranzo nel campus dello Spelman College di Atlanta, si è unita alla Alpha Kappa Alpha Sorority e ha eliminato il nome Pitt dal suo cognome. Angelina, Pax e Maddox, il più grande dei figli adottivi, si sono recati ad Atlanta, in Georgia, per festeggiare.

Il padre non era presente. Brad starebbe frequentando una designer di gioielli di 26 anni, Ines de Ramon. Angelina e Brad sono separati dal 2016 e hanno ufficializzato la loro separazione nel 2019.

Brad è stato anche indagato dall’FBI e dal Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e la Famiglia di Los Angeles per le accuse di “escalation” di una rissa quando Maddox ha preso le difese della madre mentre Brad, a quanto pare, era ubriaco e le urlava contro. Brad è stato scagionato da tutte le accuse.