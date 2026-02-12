Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera. Le immagini, annuncia Mediaset in una nota, si vedranno stasera in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Contro chi non paga il biglietto della metro

L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli.

Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato malmenato da un ragazzo. Quando il pupazzone ha provato a chiedere spiegazioni, il giovane, infastidito, l’ha spintonato facendolo cadere a terra per strada più volte, prendendogli anche il microfono.

È la prima volta da quando il Gabibbo è nato (il primo ottobre 1990) che qualcuno alza le mani sul pupazzo più amato della televisione italiana, beniamino di bambini di tante generazioni e promotore, a Striscia la notizia, di importanti battaglie civili.

Una scena resa anche surreale perché al Gabibbo, per l’occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera. Per questo il pupazzone è agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza.