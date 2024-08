La casa da sogno di Francesca Fialdini: dove vive la conduttrice Rai

La casa di Francesca Fialdini riflette totalmente la semplicità della conduttrice Rai: ecco dove trascorre il suo tempo quando non lavora.

Scoprire dove vivano i personaggi del mondo dello spettacolo piace a tutti, soprattutto quando si tratta di vip che entrano abitualmente nelle case degli italiani. E’ il caso di Francesca Fialdini che, ormai da anni, ogni domenica pomeriggio, fa compagnia ai telespettatori di Raiuno con la trasmissione “Da noi a ruota libera“. Bellissima e professionale, è molto amata per la semplicità e l’umiltà con cui si rapporta ai suoi ospiti.

Solare, sempre sorridente e accogliente, riesce a mettere a proprio agio tutti, dalla grande attrice alla signora che, per la prima volta, arriva in uno studio televisivo per raccontarsi. Nell’ultimo periodo, la popolarità della Fialdini è aumentata così come la curiosità degli italiani. In tanti, infatti, si chiedono se nella vita della presentatrice ci sia un compagno e, soprattutto, come sia fatta la casa in cui, ufficiosamente, vive da sola.

La casa di Francesca Fialdini: pochi dettagli, ma prevalenza di colori chiari

Francesca Fialdini è nata a Massa, in Toscana, ma per inseguire i suoi sogni professionali si è trasferita a Roma dove, ormai, vive da anni. Di casa sua non si hanno tanti dettagli perché, pur pubblicando tante foto su Instagram in cui si mostra anche come una sirenetta in costume, cerca di proteggere la propria vita privata. Tuttavia, dalle pochissime immagini presenti, la casa di Francesca Fialdini pare sia molto semplice e rispecchi la personalità elegante e raffinata della conduttrici.

Le pareti sono tutte chiare e anche l’arredamento pare sia della stessa tonalità. Sono presenti, inoltre, delle grandi finestre che permettono alla conduttrice di godersi la vista concedendosi la lettura di un bel libro sul davanzale. Non si sa, inoltre, in quale quartiere viva la giornalista che, tuttavia, potrebbe aver optato per una zona tranquilla ricca di alberi e giardini.

La Fialdini, infatti, è un’amante degli sport all’aria aperta e la presenza di aree verdi nelle vicinanze della sua casa potrebbe permetterle anche di concedersi delle lunghe passeggiate quando non lavora. Nella casa di Roma dovrebbe vivere sola anche perché non si sa se nella sua vita ci sia, attualmente, un fidanzato. Molto schiva e riservata, la conduttrice regala pochissimi dettagli del suo privato preferendo far parlare di sé esclusivamente per il lavoro e non per il gossip.