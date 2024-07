Francesca Fialdini sirenetta in costume: la giornalista Rai si mostra così e piovono commenti

Francesca Fialdini, in vacanza dopo un anno di lavoro, si mostra in costume e lascia tutti senza fiato: diversissima dalla tv.

Francesca Fialdini, dopo aver fatto compagnia al pubblico di Raiuno ogni settimana con il programma “Da noi a ruota libera”, si sta finalmente godendo le vacanze in vista di un nuovo anno lavorativo che la impegnerà ogni domenica nel pomeriggio della rete ammiraglia della Rai.

Seria, professionale e molto preparata, Francesca Fialdini riesce a mettere a proprio agio gli ospiti che accettano di raccontarsi ai suoi microfoni offrendo ai telespettatori anche un’immagine diversa di personaggi famosissimi.

Difficilmente, invece, racconta la propria vita privata che cerca di proteggere da ogni pettegolezzo. Ad oggi, infatti, non si sa se sia fidanzata e se stia trascorrendo le vacanze in dolce compagnia, ma dalle foto che la giornalista ha pubblicato su Instagram, un dettaglio in particolare, ha catturato l’attenzione dei followers.

Francesca Fialdini, fisico al top in costume: boom di like

Meritato riposo per Francesca Fialdini che condivide pochissimo della propria quotidianità riuscendo a distinguere perfettamente tra vita privata e professionale. Tuttavia, non mancano i momenti in cui la giornalista e conduttrice Rai decide di regalare anche un piccolo pezzo di sé ai fan che la seguono sempre con grande affetto apprezzando la sua eleganza e la sua serietà in tutto ciò che fa.

Tra le tante foto Instagram, così, spunta uno scatto in cui la Fialdini sfoggia un bikini che fascia perfettamente un fisico atletico e allenato. Snella e con muscoli ben definiti, la conduttrice è in perfetta forma come è facile intuire anche quando indossa outfit mozzafiato in tv. Una foto, quella della Fialdini, che ha scatenato l’entusiasmo del web che hanno inondato il post di like e commenti, ma qual è il segreto della forma fisica della conduttrice?

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la giornalista Rai ha svelato di amare gli sport che le permettono di allenarsi all’aria aperta. Non ama la palestra, vi si reca saltuariamente preferendo allenarsi “tre volte a settimana con un paio di attrezzi per le braccia, le gambe e vari esercizi di fitness”.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, mangia di tutto anche se predilige “il pesce, le carni bianche, le verdure verdi e non mi faccio mancare i dolci. Mi danno quello che mi serve per sostenere le dirette e spesso mangio della cioccolata prima di andare in onda“, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.