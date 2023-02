Lady Diana, parla l’ex maggiordomo di Paul Burrell e dice: “Devo condividere i suoi segreti con William e Harry”.

Paul Burrell, maggiordomo della Principessa Diana per 10 anni fino alla sua morte nel 1997, vorrebbe incontrare William e Harry e raccontare loro alcuni segreti che ha condiviso con la loro madre e che ritiene sia arrivato il momento che i figli dovrebbero conoscere.

L’uomo, 64 anni, deve essere operato di un cancro alla prostata e questo evento lo terrorizza. Il tempo a disposizione per lui potrebbe essere più breve del previsto e vorrebbe condividere quanto sino ad ora tenuto gelosamente segreto.

Paul, che Diana definiva “la sua roccia”, è stato intervistato dal Mirror a cui ha dichiarato che la principessa vorrebbe che lui parlasse ai suoi ragazzi per raccontare loro quello che sa e che non ha mai divulgato. Certo è consapevole che alcune rivelazioni possano non essere gradite ma è certo che questo sia il volere di Diana. La imprevista sua malattia lo ha portato a considerare l’idea della morte come un fatto possibile e questo lo ha indotto a parlare senza svelare, perché lui ha vissuto con la principessa i suoi tormenti più bui così come i momenti felici.

L’ex maggiordomo di Lady Diana non ha mai parlato prima ma ora sente che è giunto il momento di farlo e spera che questo possa riavvicinare i due fratelli. Ha ribadito di non essere alla ricerca di nulla ma solo della possibilità di svelare loro alcune verità sulle confidenze ricevute da Diana.

Si dice molto rattristato per come Harry lo ha trattato nella sua biografia Spare, definendolo un semplice maggiordomo, e ha sempre vivo il ricordo doloroso di due bambini dietro la bara della madre. Uniti da un dolore enorme che tutta la nazione ha potuto vivere in diretta. Diana, secondo Burrel, avrebbe voluto preservare questa unione ma purtroppo la vita li ha divisi.

Paul Burrell è stato sposato con Maria Cosgrove dalla quale ha avuto due figli, Alexander e Nicholas. Dichiarandosi gay, ha divorziato, ed ora vive nel villaggio di Tarporley, nel Cheshire, con Graham Cooper che ha sposato nel 2017.

È stato 21 anni al servizio della famiglia reale, prima come cameriere della Regina Elisabetta a Buckingham Palace e in seguito come maggiordomo di Diana a Highgrove e Kensington Palace.