Michelle Hunziker: “Un richiamino con Eros Ramazzotti? Ogni tanto, per educazione…”

Michelle Hunziker, ospite a Felicissima Sera, si è lasciata andare a delle piccanti rivelazioni sul rapporto tra lei ed il suo ex marito Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker e il richiamino con Eros Ramazzotti

“Qual è il segreto della vostra amicizia?” ha chiesto Pio; “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha risposto sorridendo la Hunziker. A questo punto, a mettere in difficoltà la conduttrice, ci ha pensato Amedeo che prontamente ha chiesto: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?” e Michelle sorprendentemente ha risposto: “Beh ogni tanto sì, per educazione…”, dopo avere scatenato in studio una pioggia di applausi, però, la conduttrice si è subito corretta: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Eros Ramazzotti, infatti, al momento è fidanzato con la 34enne milanese Dalila Gelsomino.

Michele Hunziker e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker invece, dopo la rottura con Tomaso Trussardi, è single.

“Con Trussardi è finita ma ci vogliamo bene”, ha sottolineato in modo molto diplomatico Michelle. Amedeo, ancora un volta ha infierito domandando: “E c’è stato il richiamino anche con lui?”. “Ma che domanda è?”, ha risposto un po’ più piccata la Hunziker per poi ribadire di essere single.