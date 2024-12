L’altoatesino continua a far discutere: l’ultima polemica arriva dalla Spagna, la polemica tira in ballo anche altri due italiani

L’Italia del tennis si è identificata in Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha vissuto un 2024 da sogno, portando al vertice la racchetta tricolore come mai era accaduto nella storia di questo sport.

Un anno da favola per tutto il movimento italiano viste anche le due vittorie in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, oltre alle due medaglie olimpiche portate a casa. Successi su successi che hanno ovviamente anche l’altro lato della medaglia: quello delle polemiche a tutti i costi, soprattutto nei confronti di Sinner.

Il numero 1 al mondo ha vissuto periodi anche complicati: ricordiamo sicuramente le discussioni per aver saltato le Olimpiadi, ma soprattutto i continui attacchi a cui è sottoposto per la positività al clostebol nonostante l’assoluzione dell’Itia. Ora però si apre anche un altro fronte ed è un po’ inatteso. Tutto nasce da una vittoria, l’ennesima del 23enne, premiato come giocatore preferito dai fan agli Atp Awards 2024. Un riconoscimento che aveva vinto anche lo scorso anno, diventando il quinto tennista a ricevere questo premio. Prima di lui lo avevano ricevuto soltanto Roger Federer (ben 19 volte consecutive), Rafa Nadal (2022), Gustavo Kuerten (2000) e Marat Safin (2001 e 2002).

Quest’anno è arrivato il bis di Sinner, accompagnato dal successo in doppio della coppia italiana Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Un trionfo tricolore che non sorprende, considerato l’anno magico del tennis italiano, ma che qualcuno non ha visto di buon occhio.

Sinner, attacco dalla Spagna: “Gaudenzi sarà contento”

È dalla Spagna, patria di Carlos Alcaraz, che arriva il pesante attacco a Jannik Sinner ed anche al presidente dell’ATP, anche lui italiano, Andrea Gaudenzi.

Dopo che era stato annunciato l’assegnazione del premio al numero 1 al mondo, un giornalista spagnolo – riferisce il Corriere dello Sport – ha sferrato il suo attacco sui social, tirando in ballo anche Bolelli e Vavassori. “Sinner è stato scelto, senza sorpresa di nessuno, come giocatore preferito dai fan in base ai loro voti – il messaggio pubblicato dal giornalista –. Anche il premio di doppio preferito dai fan è andato ad una coppia italiana”.

Un doppio premio che fa sorgere dei dubbi allo spagnolo, che evidenzia come anche il vertice ATP sia italiano: “Immagino che l’altissima dirigenza – italiana – dell’Atp sarà molto contenta” la sua considerazione. Una polemica decisamente fuori luogo, soprattutto considerando quanto ha fatto Sinner quest’anno e quanto l’altoatesino sia apprezzato da pubblico ed esperti non soltanto per il gioco, ma anche per il suo modo di essere.