Modì – Tre giorni sulle ali della follia: trailer, cast e trama del film diretto da Johnny Depp

Il 21 novembre esce in sala Modì – Tre giorni sulle ali della follia, il secondo film da regista di Johnny Depp. Il film, che sta ottenendo critiche generalmente positive, è stato presentato in anteprima mondiale alla 71esima edizione del Festival internazionale del cinema di San Sebastián. Il 26 ottobre, inoltre, la pellicola è stata presentata anche alla Festa del Cinema di Roma.

Il celebre attore Johnny Depp firma con Modì il suo secondo film da regista. Depp aveva debuttato dietro la macchina da presa nel 1997 con il film Il coraggioso, nel quale recitava al fianco di Marlon Brando.

A distanza di quasi trent’anni, l’attore decide di tornare alla regia, raccontando con un film biografico la storia del pittore e scultore italiano Amedeo Modigliani. La sceneggiatura del film è affidata a Jerzy e Mary Kromolowski, ed è basata sull’opera teatrale Modigliani, di Dennis McIntyre. Il film uscirà nelle sale italiane il 21 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Modì – Tre giorni sulle ali della follia: trama e trailer del film

Il film racconta la storia dell’artista Amedeo Modigliani, celebre scultore e pittore italiano. In particolare, il film si concentra sulle 48 ore più agitate e forse più complesse della vita dell’artista, ovvero quelle che lo vedono coinvolto in una fuga da Parigi.

Nel periodo in cui Modigliani voleva abbandonare la città, dove aveva trascorso gran parte della sua vita, molti dei suoi colleghi, e anche la sua musa e amante Beatrice Hastings, lo convinsero a restare e a proseguire la sua carriera. In questo periodo difficile, nel quale l’artista percepiva il peso del fallimento, un incontro decisivo, quello con il collezionista d’arte Maurice Gangnat, cambiò per sempre la sua vita, nonché la sua reputazione.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 21 novembre.

Modì – Tre giorni sulle ali della follia: il cast del film

Il film di Johnny Depp ha un cast davvero d’eccezione, composto da attori italiani e diverse figure del cinema internazionale. Riccardo Scamarcio interpreta il ruolo del protagonista, quello di Amedeo Modigliani. Per la parte della musa e modella Rosalie, il regista ha scelto l’attrice italiana Luisa Ranieri (È stata la mano di Dio, Napoli velata). Nel cast troviamo anche un peso massimo del cinema come Al Pacino, che interpreta il ruolo del collezionista d’arte Maurice Gangnat. Il cast è completato da Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland e Sally Phillips.