Nunzia De Girolamo: “Il mio sogno erotico? Sesso in pubblico. Mi scrivono tanti feticisti”

Nunzia De Girolamo, intervistata dal Messaggero, rivela il suo sogno erotico: “Fare sesso in pubblico, in spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”.

Nunzia De Girolamo, legata con un altro politico, Francesco Boccia del Partito Democratico, racconta anche degli inizi della loro relazione: “Lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato dal suo amico e mito Franco Califano. Io ero insicura, vedevo il pericolo ovunque: oggi no, al primo posto c’è la famiglia per entrambi”. Oltre al sogno di fare sesso in pubblico, Nunzia parla anche di possibili e future esperienze gay: “Sono molto etero, ma tutto può succedere: ho avances da uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui mi diceva che sono il suo ideale di donna, e ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me”.

Nunzia De Girolamo, la carriera tra politica e televisione

“Sono una conduttrice televisiva con un master in politica. Ho fatto un’esperienza pubblica che non rinnego, molto complessa, che mi è servita anche come palestra di vita. In politica è stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all’inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltanto parlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c’è stata con Ballando. Lì mi sono mostrata per quello che sono: una persona normale”.

Nel 2014 Rocco Siffredi disse che con lei avrebbe girato un film hard. E lei come reagì? “Mi misi a ridere, cosa che ancora fanno oggi i miei amici quando vogliono prendermi in giro con questa storia. Alla prima edizione di Ciao maschio, però, Rocco l’ho invitato e lui non è venuto. Mi ha mandato un vocale, non credeva che fossi io”. Con la politica invece ha chiuso: “Sono felice di quello che ho, e vorrei farlo sempre meglio perché sono ambiziosa e vorrei lasciare un segno, ma ci penserei seriamente”.