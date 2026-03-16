Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson è stato incoronato come miglior film del 2025 ai premi Oscar, al termine di una cerimonia che ha visto un duello fino all’ultimo con Sinners, di Ryan Coogler. Il film di Anderson si è aggiudicato anche le altre principali statuette, tra cui quella di miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista (Sean Penn).

Dopo aver vinto quasi tutti i principali premi della stagione, Anderson risultava essere favorito della vigilia anche se, sul fronte delle candidature (13), era stato battuto dalle 16 di Sinners, scritto e diretto da Coogler che ha vinto per la sceneggiatura originale, il miglior attore protagonista (Michael B. Jordan), la colonna sonora dello svedese Ludwig Gorannson e la fotografia di Autumn Durald Arkapaw. Senza troppe sorprese, la statuetta per la migliore attrice protagonista è andata all’irlandese Jessie Buckley per Hamnet, mentre Amy Madigan ha vinto come migliore attrice non protagonista per l’horror Weapons. Ecco l’elenco completo dei vincitori.

Oscar 2026: la lista dei vincitori

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior attore protagonista

Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners)

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)

Miglior attore non protagonista

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior attrice non protagonista

Amy Madigan – Weapons

Miglior sceneggiatura non originale

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior sceneggiatura originale

Ryan Coogler – I peccatori (Sinners)

Miglior film internazionale

Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia)

Miglior film d’animazione

KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans

Miglior casting

Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior fotografia

Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners)

Miglior scenografia

Tamara Deverell (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Frankenstein

Migliori costumi

Kate Hawley – Frankenstein

Migliori trucco e acconciatura

Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey – Frankenstein

Migliori effetti visivi

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar – Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash)

Miglior montaggio

Andy Jurgensen – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior sonoro

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo e Juan Peralta – F1 – Il film (F1)

Miglior colonna sonora originale

Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners)

Miglior canzone originale

Golden (testo e musica: Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park) – KPop Demon Hunters

Miglior documentario

Mr Nobody Against Putin, regia di David Borenstein

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms, regia di Joshua Seftel e Conall Jones

Miglior cortometraggio

The Singers, regia di Sam A. Davis and Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva, regia di Alexandre Singh e Natalie Musteata

Miglior cortometraggio d’animazione

La jeune fille qui pleurait des perles, regia di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski.