Pamela Prati, il nuovo fidanzato è il 19enne Simone Ferrante: “Toyboy? Non è un giocattolo”

Pamela Prati ha deciso di presentare così il suo nuovo fidanzato, Simone Ferrante, sui social. “È mio destino amarti, spero che tu sia sempre presente, perché questa è stata la nostra fortuna, mi fai impazzire!” ha scritto la showgirl. La notevole differenza d’età tra i due (li separano 45 anni) non sembrerebbe avere spaventato la showgirl che esce dal periodo più movimentato della sua vita, segnato dalla finta relazione con l’inesistente Mark Caltagirone diventata caso mediatico.

Pamela Prati parla di Simone Ferrante

Secondo Chi, che li ha fotograti insieme, i due trascorrerebbero insieme tutto il loro tempo libero. “Simone è il suo +1 alle cene e ai party. Lo scorso weekend erano insieme in Umbria”, si legge sulla rivista.

La showgirl sarebbe certa del legame al punto da sbilanciarsi con una dichiarazione. “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”, ha fatto sapere al settimanale. La Prati appare certa dei suoi sentimenti. Lui, invece, non ha ancora pubblicamente commentato questo legame.