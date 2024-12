È l’astrologo più famoso della televisione italiana. Ma cosa si conosce della sua vita privata?

Si avvicina alla fine dell’anno e, come di consueto, tutti gli appassionati dell’astrologia si stanno tenendo in contatto con gli esperti di riferimento. Tra gli esponenti di spicco di questa affascinante materia c’è Paolo Fox, illustre ed acclamatissimo astrologo che ormai da molti anni è divenuto un volto osannato di casa Rai.

Classe 1961 Paolo Fox è nato il 5 febbraio a Roma ed ha 59 anni. Ha iniziato a lavorare nel mondo dell’astrologia nel 1997, anno in cui ha pubblicato il suo primo libro che ha riscosso successo nelle vendite. Contestualmente inizia a lavorare per l’emittente radiofonica Lattemiele e, da quel momento in poi la sua carriera decolla. Collabora anche con Radio Deejay e nel 2000 approda in televisione.

Paolo Fox, vita privata. Tutto sull’astrologo

È entrato a far parte del cast dei Fatti Vostri di cui è tutt’oggi uno dei volti più amati. Nel 2015 arriva sul grande schermo con la pellicola Di che segno sei? film molto apprezzato dal pubblico. Per quanto concerne la sua vita privata, l’astrologo è particolarmente riservato, ma ha rilasciato un’intervista durante la quale si è messo a nudo.

All’anagrafe è Paolo Volpi ed ha raccontato di essere cresciuto da solo poiché i suoi genitori sono scomparsi prematuramente quando era ancora molto giovane. Ha spiegato di aver anche per questo, stretto un rapporto affettuoso con il suo gatto che è divenuto un amico, un punto di riferimento.

A causa della scomparsa dei genitori ha trascorso degli anni molto difficili e, sono seguiti periodi particolarmente tristi in seguito alla morte di Fabrizio Frizzi. Avevano infatti un solido legame di amicizia e, Paolo Fox ha svelato che il conduttore è stato uno dei primi a credere nel suo talento. Oggi lo ricorda con affetto e omaggia spesso la sua memoria.

Come accennato già in precedenza, Paolo Fox è particolarmente riservato dunque non è possibile sapere se abbia una relazione in corso o se sia single. Ha un rapporto molto stretto con i suoi tantissimi fan, sono tanti quelli che quotidianamente si tengono aggiornati con il suo oroscopo.

Seguono i suoi consigli e si affidano alle sue parole, poiché Paolo Fox è uno dei pochi che esorta a non credere all’astrologia bensì a verificarla. Non si prende troppo sul serio, ma svolge il suo lavoro con dedizione, costanza e passione, cosa che lo ha reso l’astrologo più amato degli italiani.