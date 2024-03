Una foto della regina Elisabetta II ritratta con i suoi nipotini nel castello scozzese di Balmoral nell’agosto 2022 è stata ritoccata in alcuni dettagli minori da Buckingham Palace prima della sua diffusione l’anno scorso per ricordare quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno della monarca. Ma allora è un vizio? Qui per vedere la foto ritoccata.

Dopotutto nel mondo dei media, ma soprattutto nel mondo della famiglia reale inglese, ogni immagine racconta una storia. Ma cosa succede quando quella storia viene alterata digitalmente? È esattamente quello che è successo con una foto della regina Elisabetta II ritratta con i suoi nipotini nel castello scozzese di Balmoral nell’agosto 2022.

La foto ritoccata della Regina Elisabetta

La foto in questione è stata scattata da Kate Middleton durante le vacanze estive della famiglia reale a Balmoral. Ritrae la regina Elisabetta II circondata dai suoi pronipoti, creando un’immagine tenera e significativa. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Guardian, l’agenzia fotografica Getty Images ha scoperto che la foto è stata sottoposta a ritocchi da parte di Buckingham Palace prima della sua diffusione nel 2023, in occasione di quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno della sovrana.

Contrariamente allo scandalo dell’immagine manipolata di Kate, questa modifica è stata descritta come un aggiustamento puramente estetico, riguardante dettagli minori. Non si tratta quindi di una manipolazione sostanziale, ma piuttosto di un intervento per migliorare alcuni aspetti dell’immagine. Tuttavia, questo solleva comunque interrogativi sull’etica del ritocco delle immagini, specialmente quando si tratta di figure pubbliche come la famiglia reale.

Certo, niente a che vedere con lo scandalo riguardante la recente immagine ritoccata di Kate Middleton, diffusa da Kensington Palace e successivamente ritirata. Mentre nel caso di Kate si è sollevato il sospetto di un tentativo di ingannare la pubblica opinione dopo uno scatto rubato, per la foto della regina si è trattato di un intervento meno controverso.

Fonte: Guardian.