La Promessa continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti e i suoi colpi di scena inaspettati.

La soap opera La Promessa, trasmessa su Rete4 dal lunedì alla domenica alle 19.35, continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti e i suoi colpi di scena inaspettati. Le puntate che andranno in onda dal 16 al 22 marzo 2025 si preannunciano particolarmente emozionanti, con il tanto atteso ritorno di Curro e Manuel, dati per dispersi dopo un bombardamento in Francia. Questo evento solleverà molte domande e preoccupazioni tra i personaggi, promettendo di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

La Promessa Anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2025: Curro e Manuel tornano dalla guerra

La settimana inizia con Cruz, il cui stato d’animo è sempre più instabile. La situazione di Martina, ricoverata in sanatorio e sempre più provata dai trattamenti, contribuisce a renderla irritabile e irascibile. Nonostante le difficoltà, Martina cerca di adattarsi alla sua nuova vita, ricevendo supporto inaspettato dalla sua compagna di stanza, Juana. Tuttavia, questo legame non è privo di tensioni, poiché Juana ha i suoi problemi da affrontare.

Simona e Candela iniziano a sospettare che i suoceri di Virtudes stiano giocando un doppio gioco, temendo che abbiano qualcosa da nascondere. La relazione tra Catalina e Adriano si consolida, nonostante le interferenze di Cruz. Jana, ansiosa per la sorte di Manuel e Curro, è anche preoccupata per Pia, sotto la sorveglianza di Petra. Don Romulo, consapevole delle tensioni, cerca di mantenere la calma e la stabilità nella casa.

Nella puntata del 20 febbraio 2025, Virtudes mente a don Ricardo dicendogli che andrà a Lujan per parlare con Padre Fermin, ma il maggiordomo capisce che la ragazza non è stata sincera. Poco dopo, la famiglia de Lujan riceve una visita inaspettata: Curro torna dalla guerra accompagnato da Manuel. Tutti sono entusiasti, compresa la servitù che ascolta impaziente ed emozionata il racconto di Ricardo, testimone del ritorno dei due giovani.

La settimana promette di essere densa di emozioni e colpi di scena, e i fan di La Promessa non possono perdere l’appuntamento con queste storie intrise di amore, conflitti e rivelazioni che si intrecciano in un affresco vivace e coinvolgente. Si tratta certamente di una delle soap opera più apprezzate e amate degli ultimi anni, oltre che chiaramente una delle più seguite. Le prossime puntate promettono sicuramente di essere ancora più coinvolgenti e tese, nella speranza di regalare momenti di grande emozione ai telespettatori come in passato.