Maria Grazia Cucinotta, la figlia è la sua fotocopia: bellissime alla festa di laurea

La figlia di Maria Grazia Cucinotta è cresciuta ed è la fotocopia della mamma: così ha incantato tutti alla festa di laurea.

Maria Grazia Cucinotta non è solo una delle attrici italiane più brave e famose, ma è anche una mamma e una moglie. Sposata dal 1995 con Giulio Violati, nel 2001 è diventata mamma di Giulia, la sua unica figlia che oggi è una giovane ragazza con un futuro brillante davanti e dalla bellezza inconfondibile esattamente come quella della madre. Pur conducendo una vita totalmente diversa da quella di mamma Maria Grazia, infatti, Giulia appare spesso sui social dove gli utenti hanno notato immediatamente l’incredibile somiglianza con l’attrice.

Giulia, oggi, ha 23 anni, si è laureata, ha capelli scuri e sguardo profondo e ricorda tantissimo la mamma non solo fisicamente, ma anche negli atteggiamenti. Sotto le foto della laurea di Giulia pubblicate proprio dall’attrice, infatti, sono tantissimi i commenti che sottolineano l’assurda somiglianza tra madre e figlia.

Giulia Violati incanta alla festa di laurea con la bellezza: identica a mamma Maria Grazia Cucinotta

Innamorata e orgogliosa della sua bambina, Maria Grazia Cucinotta, dopo essersi emozionata durante la festa di laurea, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto per celebrare l’importante traguardo di Giulia che si è laureata in Economia e Management con il voto di 110 e lode. “Auguri amore di mamma 110 e lode, Dottoressa in Economia e Management”, ha esordito l’attrice. “Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di essere felice in tutto quello che farai, noi saremo fieri di te sempre, sei il nostro orgoglio, la nostra felicità, la nostra piccola Giulia che da 22 anni ci riempie il cuore d’amore” – ha aggiunto per poi concludere così – “Ti amiamo mamma e papà“.

Un momento indimenticabile per la Cucinotta e il marito Giulio Violati che hanno voluto condividere anche con il pubblico la propria felicità. Sotto il post sono, così, arrivati puntuali i messaggi di auguri dei fan dell’attrice, ma anche i commenti di chi sottolinea la bellezza di Giulia e la somiglianza con la mamma.

“Complimenti! Oltre che bravissima direi…. bellissima!”, scrive una signora. “Bellissima come la mamma“, aggiunge un’altra ragazza. E ancora: “Giulia è la fotocopia di Maria Grazia anche se ha qualcosa anche del papà”, “sembrate due sorelle”, “praticamente identiche”. Con lei, dunque, la Cucinotta continua a fare la mamma a tempo pieno dandole tutto l’amore che merita.