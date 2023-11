Will Smith, l’ex assistente: “Lo sorpresi a fare sesso sul divano con un altro attore”

Sorpresi Will Smith a fare sesso con un altro attore, Duane Martin. Almeno così racconta il suo ex assistente, Brother Bilal in una intervista.

Le parole dell’ex assistente di Will Smith

“Ricordo benissimo la scena – ha raccontato l’ex assistente – ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in ‘Willy-Il principe di Bel Air’, ed è stato allora che l’ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso”.

Mentre sul divorzio di Will Smith e Jada Pinkett Smith, Bilal ha confessato: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un ‘mignolo’. Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni”.

La replica di Will Smith non si è fatta attendere, dopo avere sentito le dichiarazioni rilasciate dal suo ex assistente, l’attore ha risposto tramite un suo portavoce che, a Tmz, ha sottolineato: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Will Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale”.