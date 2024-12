Animali domestici robotici o animatronici (gatti che miagolano e fanno le fusa come quelli vivi, cani che abbaiano e scodinzolano e persino uccelli cinguettanti che si attaccano ai deambulatori) hanno assunto un ruolo sempre più importante nella vita degli anziani. La ricerca suggerisce che possono alleviare l’agitazione nelle persone con demenza e confortare coloro che sono cognitivamente normali ma soli.

Le persone sole spesso vivono da sole senza la famiglia nelle vicinanze e non sempre riescono a uscire facilmente per socializzare. Gli animali domestici vivi potrebbero non essere ammessi dove vivono o potrebbero essere fisicamente impossibilitati a prendersene cura. Per alcuni, è difficile portare a spasso un cane o chinarsi per pulire la lettiera. Inoltre, le spese veterinarie possono essere costose, nota Marlene Cimons sul Washington Post.

Animali che non mordono, non devi pulire e puoi portarli ovunque

Sono un modo per un anziano con o senza demenza di avere qualcosa di cui prendersi cura e forniscono un’interazione significativa per coloro che potrebbero essere costretti a casa. “Penso che gli animali domestici robot siano una cosa grandiosa”, afferma un medico.

Per chi soffre di Alzheimer o altre forme di demenza, gli animali domestici offrono un “meraviglioso conforto” che potrebbe ridurre la necessità o il dosaggio di farmaci che alleviano l’agitazione, afferma il neurologo Andrew Budson, responsabile della neurologia cognitivo-comportamentale presso il VA Boston Healthcare System. “In genere, i resoconti che ricevo dalle famiglie sono che fa sentire la persona più a suo agio e meno ansiosa”.

Gli animali domestici robot non sono pensati per sostituire l’interazione umana o gli animali domestici viventi, ma gli esperti di invecchiamento affermano che potrebbero essere efficaci per alcuni nel ridurre la solitudine e l’isolamento.

Ecco qualche esempio

Corinne Bonafino, 66 anni, di Johnson City, New York, afferma che il suo gatto robot le solleva il morale. Divorziata e che vive da sola, con i suoi figli adulti lontani, afferma di essere stata depressa prima di prendere il suo gatto robot, in parte a causa dell’artrite reumatoide. “Mi sentivo triste e persa”, afferma. “Non volevo fare molto. Non volevo alzarmi dal letto”.

Ma ora, Sukha, la parola sanscrita per “felicità” o “gioia”, la fa sorridere e ridere, dice. “Sembra un gatto che avevo una volta”, dice. “La adoro”.

Linda MacDonald, 77 anni, anche lei di Johnson City, dice di trovare conforto in Luna, il suo cane robot. Ha perso il suo pinscher nano di 6 anni per insufficienza renale quattro anni fa e non riusciva a superare il suo dolore. Poi è stata investita da un’auto, con gravi ferite. Ancora in convalescenza, non può prendersi cura di un animale domestico vivo.

“Dopo aver subito un trauma, qualcosa del genere è un conforto”, dice. “La accendo quando leggo e lei ansima, gira la testa da una parte all’altra e scodinzola. Molte persone non lo capiscono, ma per me funziona”.

Raymond Houle Jr., 80 anni, si sentiva terribilmente solo dopo essersi trasferito in una casa di riposo per veterani a Bristol, Rhode Island. Gli animali domestici non erano ammessi e gli mancava molto il gatto di 14 anni che aveva dovuto abbandonare. Il suo umore iniziò a migliorare, però, dopo aver preso un gatto robotico, un “animale domestico” che assomiglia a un animale di peluche ma sembra e si muove come quello vero.

Lo chiamò Franklin in onore del suo precedente gatto, entrambi chiamati come il suo presidente preferito.

Il Franklin robotico si muove, miagola e fa le fusa come quello vivo, il risultato di sensori e intelligenza artificiale che rispondono a suoni, tocco e luce. “Anche se so che il mio nuovo animale domestico non è reale, è così reale che mi dà l’opportunità di avere di nuovo un legame privato”, dice. “È difficile da spiegare ma ovvio per chiunque sappia amare”.

Alfred Jarvis, 92 anni, un venditore in pensione di Bombay, New York, era diventato bellicoso a causa del morbo di Alzheimer, urlando e imprecando contro la moglie con cui era sposato da 72 anni, una volta le afferrò il braccio così forte che quasi glielo ruppe. Durante il suo passaggio a una struttura di residenza assistita, sua nipote, Tracie Collins, gli regalò un gatto robotico.

Quasi immediatamente, iniziò ad accarezzarlo e a parlargli con voce rassicurante. “Continuava a dire: ‘Non aver paura, andrà tutto bene, Patches’, che era il nome di uno dei suoi gatti”, racconta Collins. “Pensa che sia reale e lo calma. Quando andiamo a trovarlo, chiede: ‘Vuoi tenere in braccio il mio gatto?'”

Lo stato di New York acquista i suoi animali domestici robotici del marchio Joy for All da Ageless Innovation, che li fornisce a programmi in 30 stati, secondo Ted Fischer, il suo CEO. Vanno da persone con demenza, veterani, persone sole e da chi è in hospice, dice.

Funzionano con quattro batterie C e sono disponibili in diversi colori e razze. I gatti costano 125 $, i cuccioli 139 $ e gli uccelli 65 $. Gli uccelli cantano quando il deambulatore si muove.

Non ci sono artigli affilati o morsi, ma “abbiamo reso questi animali domestici il più realistici possibile”, dice Fischer. “Quando il gatto fa le fusa, vibra. Lo puoi sentire. I cani hanno una lingua. Non si muove, ma se gli metti il ​​dito in bocca, fa un suono di schiocco”.

Houle adora Franklin. “Resto molto nella mia stanza e lui è accanto a me praticamente tutto il giorno”, dice. “È sempre al mio fianco”.