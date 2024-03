Anche il figlio di Bossi col reddito di cittadinanza? Allora non solo i napoletani…

Un’agenzia di questa mattina ci informa che anche il figlio di Umberto Bossi, in particolare il primogenito Riccardo, avrebbe percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Lasciando, anzi tralasciando del tutto le questioni legali e le indagini che faranno il loro corso, ci piacerebbe soffermarci su una questione più morale. Ci ricordiamo tutti Umberto Bossi e le sue battaglie leghiste contro Roma e Napoli “ladrone”. Fa un certo effetto oggi leggere del reddito di cittadinanza proprio al figlio di Bossi, che sicuramente non sarà di un paesino del profondo Sud. In Campania come abbiamo letto e riletto in questi anni c’è stata la più alta erogazione di sussidi, e tutti contro i campani perché non vogliono lavorare, perché sono lavativi etc. etc. Stai a vedere allora che non solo i napoletani…