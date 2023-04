Malore in Aula alla Camera per un deputato durante il dibattito sul Def. La seduta è stata immediatamente sospesa. A sentirsi male è stato Angelo Bonelli. Aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando a un certo punto si è sentito male.

Angelo Bonelli si sente male in Aula: portato fuori dalla Camera in carrozzina

Immediato l’intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall’Aula. In carrozzina è stato portato in infermeria. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti (Iv) gli ha mandato “un grande in bocca al lupo. Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell’Assemblea di Montecitorio. Bonelli non ha perso i sensi ma è stato portato in infermeria per i primi controlli. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Clicca qui per vedere il momento in cui la seduta viene sospesa.

Def: FdI attacca le opposizioni, Pd abbandona l’aula

Alla Camera in dibattito è stato molto acceso dopo la figuraccia del Governo di ieri. Tommaso Foti di FdI ha attaccato le opposizioni e il Pd ha abbandonato l’Aula.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo nell’Aula della Camera, ha contestato le assenze dell’opposizione alla votazione di ieri sul Def. “Ma che dici? Vergogna! Smettila”, gli hanno urlato tanti deputati dell’opposizione. Particolarmente veemente è stata Debora Serracchiani. Tommaso Foti ha poi contestato il fatto che la Serracchiani avesse detto che Andrea Delmastro dovesse dimettersi per la sua assenza di ieri in Aula al voto sul Def. “Peccato che alla fine l’unica che si è dimessa è stata lei”.

A quel punto i deputati del Pd hanno iniziato a lasciare l’Aula mentre da Fdi si urlava “Fuori, Fuori!” in coro. Nel frattempo Stumpo, che era stato già richiamato all’ordine per le sue intemperanze dal presidente Lorenzo Fontana, si è diretto verso i banchi di Fdi, dove è stato bloccato dai commessi ma c’è stato contatto con colleghi di FdI.

Approvati Def e scostamento del pareggio di bilancio

E alla fine il Def è stato approvato. I voti a favore sono stati 221, 115 i contrari. L’Aula della Camera ha anche approvato, a maggioranza qualificata, la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio. I voti a favore sono 221 stati, 116 i contrari.