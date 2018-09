ROMA – “Col reddito di cittadinanza tromberanno tutti come ricci”. Così Massimo Enrico Baroni, deputato M5s e membro della Commissione Affari Sociali alla Camera, pensa di risolvere la crisi delle nascite in Italia.

Commentando su Twitter l’ultima puntata di Piazza Pulita dedicata proprio al tema delle nascite, Baroni, ci ha tenuto a dire la sua. Trovando in pratica un nuovo pregio al cavallo di battaglia dei 5 Stelle. Se su La7 si discuteva dei vantaggi dell’immigrazione che, come è noto, contribuisce a contrastare il costante e drammatico calo demografico, il deputato Baroni ha manifestato la sua opinione: grazie all’assegno di 780 euro, garantito “solo agli italiani”, aumenteranno anche gli incontri sociali e i rapporti sessuali tra italiani. Come questo si traduca in un automatico aumento della popolazione è opinabile. Ma tant’è, il deputato 5 Stelle ne è certo: col reddito di cittadinanza il governo farà ripartire anche la natalità.

“Siccome non si fanno più figli in Italia – ha scritto – dicono di compensare con gli #IMMIGRATI. Metti il Reddito di Cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!”.