Silvio Berlusconi è all’ospedale san Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, spiegano fonti qualificate.

Berlusconi si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell’ultimo ricovero.