Chiara Colosimo lapsus negazionista quel “Presunto Ciavardini”

Va ascoltato l’ultimo pubblico “vocale” di Chiara Colosimo neo eletta presidente di una Commissione parlamentare, niente meno che quella detta Antimafia. Dice l’onorevole Colosimo di idee e di impegno politico di destra, molto di destra, dice di tal Ciavardini che del terrorismo di destra fu militante e soldato, dice di lui così, proprio così, dice: “Il presunto Ciavardini”. Presunto? Tendiamo ad escludere l’onorevole Colosimo con quel “presunto” voglia usare la formula che si usa per l’accusato non ancora e forse mai condannato. Un parlamentare e un presidente di Commissione parlamentare sanno di certo che Ciavardini è condannato con sentenza per i reati compiuti in seno e con i Nar, banda terrorista neo fascista. Quindi il “presunto” pronunciato da onorevole Colosimo non è, non dovrebbe essere, accortezza garantista nei confronti di Ciavardini. E allora cosa è quel “presunto” nel pensiero ed eloquio dell’onorevole Colosimo?

Chiara Colosimo: esegesi psicologica

Col rischio di giocare al piccolo analista, qui si tenta una esegesi psicologica di quel “presunto”. All’onorevole Colosimo è stato politicamente imputato dalle opposizioni di aver troppo politicamente frequentato Ciavardini e camerati, insomma un blando e comunque legalissimo “sostegno nero”. Però imbarazzante assai quando si diventa governo, istituzione, presidenza. Nella foga, una delle caratteristiche innegabili dell’onorevole Colosimo, imbastiti una serie di ricostruzioni a discarico dei contatti e rapporti risultata imprecisa e tutt’altro che fattuale. Insomma una foga a dire incalzata da un qualche pressante imbarazzo. E nella foga il lapsus, il Ciavardini che diventa “presunto”. Presunto Ciavardini, la sua stessa esistenza in terra. A un passo dal “Ciavardini chi?” e dal “Chi, io?”. Lapsus, direbbe il piccolo analista, negazionista.