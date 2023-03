Cina, Gasparri: finita la svendita dell’Italia voluta da grillini

“E’ finita la svendita dell’Italia voluta dai grillini. Più che giusta la prudenza del governo Meloni sulla Via della Seta, ovverosia sui rapporti con la Cina” . Commenta il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni infatti è stata cauta sul tema del rinnovo dell’adesione alla Via della Seta.

”E oggetto da parte nostra di valutazione” ha detto Meloni ai cronisti ad Abu Dhabi, dopo l’incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan.

Prosegue ancora Gasparri: “Il governo Conte, regista Di Maio e anche un oscuro sottosegretario di cui si sono perse le tracce, ha sottoscritto accordi di subordinazione dell’Italia alla Cina.

Con questo Paese si potrà avviare un normale dialogo quando non ci sarà più la dittatura comunista e ci saranno democrazia e libertà.

La svendita dell’Italia alla Cina voluta da Grillo e dai grillini è finita.

Non a caso Grillo, che diserta la scena politica, è andato nei giorni scorsi a Roma a genuflettersi davanti alle autorità diplomatiche cinesi. Lo fanno gratis o per lavoro?”, conclude Gasparri

Giorgia Meloni , sempre a proposito della Via della Seta ha precisato che l’incontro in Cina con Xi Jinping non è stato calendarizzato: “Io sono stata invitata in Cina dal presidente Xi Jinping quando ci siamo incontrati al G20- ha detto Meloni- per ora non e’ calendarizzato, non lo escludo, chiaramente e’ anche conseguente rispetto alle scelte che faremo”.