ROMA – Davide Casaleggio rivendica l’esclusione del giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni da #SUM02.

In un lungo post su Facebook in cui ha commentato l’evento svoltosi a Ivrea il fine settimana scorso, organizzato dall’associazione Gianroberto Casaleggio, il titolare della Casaleggio Associati ha criticato l’eco mediatica che ha avuto l’esclusione del giornalista de La Stampa dal convegno.

“Eppure con un certo stupore i media si sono soffermati sul mancato accesso di un giornalista a SUM#02, quello famoso per la storia di Beatrice di Maio, una fantomatica persona a suo dire stipendiata da me per screditare il PD, poi rivelatasi la moglie di Brunetta. I contenuti, le esperienze e gli scenari futuri raccontati dai relatori sono stati messi da parte per un presunto attentato all’informazione libera o addirittura alla democrazia”, scrive l’imprenditore milanese.

Come spiega Giornalettismo, Casaleggio ha citato un’inchiesta giornalistica di Iacoponi su una presunta rete vicina al M5S che era coordinata da un account fake di nome Beatrice Di Maio, particolarmente aggressivo nei confronti del governo Renzi e del PD, e che alla fine si era rivelato gestito dalla moglie dell’allora capogruppo di Forza Italia, Titti Brunetta.