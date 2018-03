ROMA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 11 Lazio 1-02 all’uninominale della Camera. Ha vinto Emanuela Del Re (M5s).

Emanuela Del Re è la candidata designata da Luigi Di Maio come possibile ministra degli Esteri in un governo 5 Stelle. Ma secondo l’agenzia di stampa AGI che si avvale di un fact checking di Pagella politica, nel suo curriculum qualcosa non quadra.

L’aspirante ministra, che è attualmente ricercatrice e docente presso l’UniCusano, università telematica di Roma, non avrebbe in realtà mai conseguito il titolo di PhD, cioè di dottore di ricerca, titolo di solito indispensabile per accedere alla carriera accademica.

Sul curriculum di Del Re, disponibile sul sito dell’Università di Roma La Sapienza, dove la candidata ha tenuto alcuni corsi si legge: “1997-2000, PhD-Research Fellow presso Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole”.

Interpellato da Pagella Politica, l’ateneo toscano ha specificato: “Emanuela Del Re è stata ammessa all’IUE ed è stata registrata come ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nel 1997”. Ma, come risulta dal database pubblico Cadmus, “la ricercatrice summenzionata non ha discusso la sua tesi”.

Dottorata o no, Del Re è stata comunque promossa dagli elettori che hanno preferito lei, con il 34,1% di preferenze contro il 32,9% del candidato di centrodestra Pasquale Calzetta.

Scrutinate 221 sezioni su 221.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

DEL RE EMANUELA CLAUDIA 39.550 34,1

– MOVIMENTO 5 STELLE 37.836 33,6

CALZETTA PASQUALE 38.226 32,9

– LEGA 13.674 12,1

– FORZA ITALIA 12.426 11,0

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 10.814 9,6

– NOI CON L’ITALIA – UDC 755 0,7

MALTESE CRISTINA 27.704 23,9

– PARTITO DEMOCRATICO 22.405 19,9

– +EUROPA 3.879 3,4

– ITALIA EUROPA INSIEME 431 0,4

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 356 0,3

BELLUCCIO ALESSANDRA 4.447 3,8

– LIBERI E UGUALI 4.289 3,8

MONTAGNA SIMONE 2.092 1,8

– CASAPOUND ITALIA 2.018 1,8

GALIANO ZARIA PAOLA 1.833 1,6

– POTERE AL POPOLO! 1.743 1,5

CIANNI LIVIA 689 0,6

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 641 0,6

D’ANTONI ELEONORA 644 0,6

– PARTITO COMUNISTA 615 0,5

CASTELLINO RAMONA 399 0,3

– ITALIA AGLI ITALIANI 384 0,3

BENEDIKTER STEFANO 226 0,2

– 10 VOLTE MEGLIO 199 0,2

GROSSI CARLO 114 0,1

– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 107 0,1

MAZZANTI CHIARA 101 0,1

– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 90 0,1

FERSINI ALESSIA 81 0,1

– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 78 0,1