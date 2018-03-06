Lombardia 2-01, collegio 2: risultati definitivi uninominale Camera. Giuseppina Versace eletta
Pubblicato il 6 marzo 2018 11:16 | Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2018 11:16
MILANO – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 2 Lombardia 2-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giuseppina Versace (centrodestra).
Scrutiate 259 sezioni su 259.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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VERSACE GIUSEPPINA 70.186 48,9
– LEGA 40.276 29,0
– FORZA ITALIA 20.755 14,9
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.496 4,0
– NOI CON L’ITALIA – UDC 2.398 1,7
SALVATORE VINCENZO 32.894 22,9
– PARTITO DEMOCRATICO 26.759 19,2
– +EUROPA 4.215 3,0
– ITALIA EUROPA INSIEME 525 0,4
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 513 0,4
LICAUSI VALENTINA 31.099 21,7
– MOVIMENTO 5 STELLE 29.460 21,2
FELEPPA DAVIDE 3.429 2,4
– LIBERI E UGUALI 3.189 2,3
SARACENO ANNA 2.006 1,4
– CASAPOUND ITALIA 1.887 1,4
AMATO GIANFRANCO 1.223 0,8
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.147 0,8
BOMPAN DANIELE 727 0,5
– POTERE AL POPOLO! 681 0,5
BERNASCONI MAURIZIO 559 0,4
– GRANDE NORD 516 0,4
LONGO DAVIDE 414 0,3
– PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 376 0,3
CECCOLI ALESSANDRO 329 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 291 0,2
MASSARO GIUSTINO 297 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 270 0,2
DEMONTI SONIA 120 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 102 0,1
RIVA DENIS 110 0,1
– BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ 99 0,1