ROMA – Pubblichiamo di seguito il dettaglio, partito per partito, coalizione per coalizione, del numero di seggi ottenuti al Senato della Repubblica dei deputati, il numero dei voti, la percentuale ottenuta. La maggioranza assoluta è a 157 seggi per il Senato.

Il numero dei seggi corrispondenti ai rappresentanti del popolo eletti è il risultato del meccanismo elettorale (Rosatellum) che per due terzi assegna i collegi in modo proporzionale e per l’altro terzo secondo la logica maggioritaria dei collegi uninominali (sono 102) dove il seggio è assegnato a chi prende un voto in più degli altri contendenti. (dati del Ministero degli Interni)

Movimento 5 Stelle: 112 seggi (9.730.670 voti, 32,22%)

Centrodestra: 135 seggi (11.324.375 voti, 37,49%).

Nella coalizione i seggi sono così distribuiti: 58 uninominali, Lega 37 seggi (5.317.803 voti, 17,62%); Forza Italia 33 seggi (4.353.100 voti, 14,42%), Fratelli d’Italia 7 seggi (1.286.705 voti, 4,26%), Noi con l’Italia non ha superamento lo sbarramento.

Centrosinistra: 57 seggi (6.944.359 voti, 22,9%).

Nella coalizione i seggi sono così distribuiti: 13 uninominali, Partito Democratico 43 seggi (5.769.955 voti, 19,1%); +Europa e altre tre liste non hanno superato lo sbarramento.

Liberi e Uguali: 4 seggi (990.627 voti, 3,28%).

Potere al Popolo: 320.729 voti, 1,06%, nessun seggio.

Casapound: 259.589 voti, 0,85%, nessun seggio.

Il popolo della Famiglia: 211.697 voti, 0,70%, nessun seggio. Seguono altre liste minori