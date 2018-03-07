Veneto 1-01, collegio 1: risultati definitivi uninominale Camera. Giorgia Andreuzza eletta
Pubblicato il 7 marzo 2018 12:14 | Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2018 12:14
VENEZIA – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 1 Veneto 1-01 all’uninominale della Camera. Ha vinto Giorgia Andreuzza (Centrodestra).
Scrutinate 282 sezioni su 282.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ANDREUZZA GIORGIA 49.228 31,4
– LEGA 34.510 23,0
– FORZA ITALIA 12.950 8,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.522 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 799 0,5
SCHENATO ENRICO 44.822 28,6
– MOVIMENTO 5 STELLE 41.941 28,0
PELLICANI NICOLA 42.179 26,9
– PARTITO DEMOCRATICO 32.579 21,8
– +EUROPA 6.096 4,1
– ITALIA EUROPA INSIEME 1.186 0,8
– CIVICA POPOLARE LORENZIN 550 0,4
MOGNATO MICHELE 7.938 5,1
– LIBERI E UGUALI 7.266 4,8
ANDREUZZA GIORGIA 5.674 3,6
– LEGA 34.510 23,0
– FORZA ITALIA 12.950 8,6
– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.522 3,7
– NOI CON L’ITALIA – UDC 799 0,5
BONIBURINI ILARIA 2.309 1,5
– POTERE AL POPOLO! 2.142 1,4
NICOLETTI CARLO 1.614 1,0
– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.476 1,0
CARIOLIN LEA 962 0,6
– CASAPOUND ITALIA 902 0,6
FAVARO RUDI 706 0,4
– ITALIA AGLI ITALIANI 663 0,4
DEL ZOTTO PIERANGELO 418 0,3
– GRANDE NORD 386 0,2
AKAY EMINE ELIF 371 0,2
– 10 VOLTE MEGLIO 332 0,2
ZENNARO MARIANNA 290 0,2
– PARTITO VALORE UMANO 264 0,2
DANIELI TIZIANO 140 0,1
– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 118 0,1