BARLETTA – Domenica 10 giugno si voterà anche a Barletta per le elezioni comunali 2018. Sei i candidati a sindaco: Michelangelo Domenico Filannino (Movimento 5 Stelle), Ruggiero Flavio Basile (Lega), Benedetto Delvecchio detto Dino (centrosinistra), Cosimo Damiano Cannito, Carmine Doronzo e Rosa Gadaleta (Rivoluzione Cristiana).

Come si vota? Barletta è un Comune con più di 15 mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati.

Per scegliere il sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti ogni cittadino avrà una sola scheda. Ogni elettore ha tre opzioni: può barrare solo il simbolo di una lista, può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco oppure può barrare il simbolo di una lista e il nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata, esercitando così il cosiddetto voto disgiunto.

Per i consiglieri, invece, bisogna scegliere uno o due candidati al consiglio comunale tra quelli presenti nella lista votata e scrivere il loro nome nelle righe accanto al simbolo della lista. Sono possibili uno o due voti di preferenza. Se si scelgono due consiglieri, questi devono essere di sesso diverso.

Questo l’elenco dei candidati al consiglio comunale (fonte: barlettaviva.it):

Michelangelo Domenico Filannino

Movimento 5 Stelle

Candidati al consiglio comunale:

Carone Maria Angela, Basile Giuseppe Detto Beppe, Nanula Marilisa, Pietroleonardo Ruggiero, Pinto Arcangela Loredana Detta Lory, Quacquarelli Nicola Detto Nico, Ricco Gaetano, Rutigliano Ruggiero, Salvemini Paola, Sarli Tamara, Savella Luca, Signorile Pasquale, Stella Maria Carmela Detta Carmen, Zagaria Michele, Borraccino Antonio, Caldarola Emanuele, Calderone Katia Maria Rosaria, Carpagnano Giorgio, Coriolano Rotunno Antonio, Crudele Alessandro, Dibenedetto Francesca, Dibitonto Nicola, Ditrizio Giacomo, Doronzo Stefania Elia, Farano Ruggiero, Lanotte Fabiana Lucia, Mascolo Salvatore, Mastrorilli Giuseppe, Mattani Luca, Mennea Valentina

Candidato sindaco:

Ruggiero Flavio Basile

Lega Salvini

Candidati al consiglio comunale:

Allegretti Francesco, Basile Anna Lisa, Bonadies Fabrizio, Borraccino Giovanni, Cafagna Michele, Calabrese Carmela, Castagnaro Giuseppe, Delvecchio Emanuele Detto Lello, Dibenedetto Maria Rosa, Di Cosola Francesco, Dicuonzo Gabriele, Dicuonzo Luigi, Digiovinazzo Mariangela, Dimatteo Fabio, Dimonte Carmela, Doronzo Francesco, Giustiniani Dalila, Grimaldi Ruggiero, Lattanzio Emanuele, Lombardi Antonio, Montesanti Esther Carmen, Negro Gianluca, Oliva Agata Rosa, Peschechera Francesco, Piazzolla Ruggiero, Piccolo Carmine, Porcelluzzi Felice, Rizzi Antonia, Spera Elisa Anna Maria Detta Elisa, Soricaro Lucia Laura Detta Lucilla, Spera Gaetano, Verbicaro Antonio

Candidato sindaco:

Benedetto Delvecchio detto Dino

Partito Democratico

Candidati al consiglio comunale:

Bruno Michelina Detta Michela, Buccardo Ilenia Maria Pia, Bufo Cristian, Capuano Angela, Cascella Rosa, Cassano Cosma Damiana, Chiariello Stefano, Ciccarese Stefano, Crudele Ruggiero, Damato Giuliana Camilla, Deceglie Luigi, Delvecchio Silvana, Dipalma Maria Rosa, Diviccaro Cosimo Damiano, Diviesti Alessia, Divincenzo Antonio Michele, Filannino Raffaele, Gorgoglione Antonio, Lacerenza Luca, Lanotte Ruggiero, Lattanzio Cristina, Macchiarulo Fausta, Maffione Rosanna, Mennea Ruggiero, Pacifico Raffaella, Peschechera Vincenzo, Riefolo Anna Maria, Rizzi Rossana, Salzo Francesco, Sciusco Pietro, Scommegna Anna Maria, Zagaria Emanuele

Articolo Uno

Candidati al consiglio comunale:

Zagaria Luca, Balzano Angela Maria, Barbaro Alessandra, Cascella Daniele, Capasso Raffaella Giovanna, Capuano Ruggiero, Cassatella Luigi, Dicataldo Benedetta Tiziana, Dicosimo Francesco Pietro, Grieco Paola, Lanotte Alessio Angelo Michele, Lotti Lucia, Macchiarulo Annamaria, Piccolo Giuseppe Alessandro, Rizzi Giovanna, Rizzi Matteo, Scassano Nicola, Scricco Marina Domenica, Seccia Damiana, Tanzi Pasquale, Vitrani Francesco, Vitrani Ilaria

Barletta Più

Candidati al consiglio comunale:

Paolillo Giuseppe detto Pinuccio, Manzi Ruggiero Detto Rino, Blanco Nicola Francesco, Cafagna Maria Lucia, Caputo Pietro Paolo, Carone Michele, Carpentiere Ruggiero, Delvecchio Marianna, Dicandia Rosalba, Digioia Francesco, Digiovinazzo Raffaella, Falconetti Concetta, Ferrata Angela, Filannino Francesco, Gaudimonte Rosa, Giannini Francesco, Iodice Antonia, Matera Grazia, Monterisi Antonio, Nanula Tommaso, Novelli Giovanni Nazzareno, Piazzolla Stefania, Rizzi Giovanni, Sardaro Michele, Scaringella Francesco, Signorile Fabio, Vaccariello Flavio

Barletta Verso Futuro

Candidati al consiglio comunale:

Di Staso Monica, Mastrototaro Francesco, Marzano Marino Augusto Detto Augusto, Ciocca Ruggiero, Di Paola Giovanni, Sfrecola Gabriele, Andriani Davide, Coratella Ruggiero, Penza Alessandra, Davanzante Luigi, Di Bello Giovanna, Lanotte Carmela, Gissi Vincenzo, Dibari Francesco, Sardaro Vito, Di Vittorio Gennaro, Lamberti Angelica, Marcorelli Danilo, Di Palma Michele, Papapicco Michele, Delvecchio Ignazio, Palmitessa Rosa, Messinese Flora, Puttilli Rosa

Candidato sindaco:

Cosimo Damiano Cannito

La Buona Politica

Candidati al consiglio comunale:

Albanese Ruggiero, Armieri Roberto Nicola, Bizzoca Francesco Detto Franco, Cortellino Sterpeta, Curci Domenico, Damato Rosa, De Gregorio Michele, Dicataldo Sabino, Digiorgio Stefania, Divincenzo Concetta Immacolata, Ferrulli Francesco, Francabandiera Marco, Larocca Roberta, Lavecchia Patrizia, Mazzarisi Michele Detto Massimo, Mennuni Gianluca, Mingolia Doriana, Napoletano Michele Detto Napolitano, Parenza Albino, Peschechera Maria Santa, Petruzzelli Savino, Porreca Salerno Raffaella, Rotondella Valentina Incoronata, Somma Giovanna, Terreni Sonia, Terrone Anna Maria, Torre Maria Valentina, Tupputi Rosa, Vitrani Giuseppe, Zagaria Michele, Rizzi Ruggiero, Lombardi Michele

Scelta Popolare

Candidati al consiglio comunale:

Antonucci Giovanni Vittorio, Campese Francesca, Caputo Francesca, Cilli Oronzo, Dascoli Francesca, Dicataldo Giacomo, Dipilato Angela, Gissi Michele, Grimaldi Pierpaolo Rosario Pio, Lanotte Marcello, Lupo Renato, Maffione Michele, Martire Nunzia, Matera Gabriella, Rizzi Maria, Ruotolo Maurizio Ennio, Scime’ Calogero Maria, Seccia Mariano, Spinazzola Massimo Antonio, Tarantino Rocco, Vivaldi Maria Valentina, Blasone Emanuele, Blasone Giuseppe

Forza Barletta

Candidati al consiglio comunale:

Biasino Ruggiero, Rosalia Binetti, Borraccino Lucio, Cosimo Damiano Detto Mimmo, Roberto Buono, Camasso Paolo Francesco Detto Franco Camassa, Ceto Giovanni Detto Gianni, Cornacchia Samantha Rosaria, Corvasce Arianna, Daloiso Barbara, Dargenio Pietro Paolo, Dicuonzo Antonio Detto Tonio, Digaeta Pietro, Digiorgio Benedetta Detta Betta, Disalvo Angelica, Doronzo Giuseppe Detto Pino, Filannino Vito Antonio, Fiorella Filomena, Grieco Michela Arcangela Detta Cardo, Leone Carlo, Losappio Giuseppe, Maldari Angelo, Matino Raffaele, Mele Stella Detta Stella, Parente Angela Detta Anna, Piccolo Genesio, Rizzi Giuseppe Detto Pino, Tanzi Raffaella, Tato’ Emanuela Detta Manuela, Lovreglio Raffaella, Rizzo Francesca Pia

Cannito Sindaco

Candidati al consiglio comunale:

Bruno Marco Nunzio, Bufo Giuseppe, Cafagna Ruggiero Antonio Detto Nino, Campese Anna, Capasso Maria Rosaria, Carpentiere Ferdinando, Corcella Danilo, Cozzoli Giovanni, Curiello Vincenzo, De Finis Alessia, Delpiano Salvatore, Desario Grazia, Di Lernia Annamaria, Dicorato Ruggiero, Di Maggio Vincenza Detta Enza, Dimiccoli Francesco, Disalvo Maria Angelica, Diviccaro Ruggiero, Doronzo Angela, Fiore Ruggiero, Giammaria Angela, Gissi Michele, Mascolo Tobia, Paolillo Antonio, Paparella Domenico, Passero Cosimo Damiano, Pinto Michele, Rizzi Giuseppe Antonio detto Pino, Salvemini Angelo Antonio, Scardigno Ruggiero, Spinazzola Adelaide, Fortunato Francesca

Insieme per Barletta

Candidati al consiglio comunale:

Mezzina Silvestro, Boccasini Alessio, Bouaouk Rabah Detto Salim, Bufo Francesco, Cafagna Concetta Detta Titti, Carpagnano Ruggiero Antonio Detto Paci, Cristallo Vincenzo, Crudele Ruggiero, Damato Savino, Dangelo Clarissa, Ornella Delcuratolo, Desantis Vincenzo, Dibello Giuseppe, Diella Giovanni, Diella Pasquale Cosimo Damiano, Dileo Rocco, Dilillo Alberto, Divincenzo Maria Angela, Lattanzio Angela, Lattanzio Salvatore, Nanula Angela, Peschechera Anna Maria, Pizzi Mariano, Riefolo Grazia, Rizzi Giuseppe, Sarcina Patrizia, Sardaro Ruggiero, Stella Michela, Tedeschi Pasquale

Noi con Barletta

Candidati al consiglio comunale:

Antonucci Luigi Rosario, Caporusso Anna, Capuano Giuseppe, Cavaliere Rosa, Cefola Gennaro, Cellamare Gianvito, Curci Maria, D’accorso Caterina, Dellisanti Anastasia Francesca Paola, Demarzo Domenico, Denich Massimiliano, Di Fidio Fortino Fausta Daniela, Dicuonzo Michele, Digiorgio Carlo, Divittorio Riccardo, Graziano Debora, Lavecchia Carmela Luana, Memeo Riccardo, Moccia Giuseppe, Montenegro Filomena Floriana, Ricco Luigia, Riefolo Melania, Roggio Grazia, Santoro Angelo Vittorio, Seccia Maria, Tanzi Alessio Giuseppe, Tupputi Nicola, Vaccariello Massimiliano, Vinella Valeria Vittoria

Lealtà e progresso

Candidati al consiglio comunale:

Lasala Michele, Cascella Giuseppe Daniele, Comitangelo Antonio, Cristallo Concetta, De Tullio Maria Marina, Dibenedetto Giuseppe, Dicataldo Giuseppe, Dicorato Angela Maria G., Digiovinazzo Anna Maria, Doronzo Michele, Fumarulo Ruggiero, Imparato Michela, Leone Salvatore, Lionetti Salvatore, Lorusso Nunzia, Mirabello Rosaria, Palmitessa Enrica, Pastore Giuseppe, Stella Domenico, Tupputi Vito, Vino Andrea, Peschechera Giuseppe

Barletta Attiva

Candidati al consiglio comunale:

Alesi Giuseppa, Andreula Grazia, Bellino Giuseppe, Bucceri Carmela Maria Antonietta, Carlone Savino, Carpagnano Gaetana Maria, Ceci Isabel, Cianci Maria Paola, Corvasce Damiana, Curci Maria Sterpeta, Di Lernia Giorgio, Doronzo Raffaella, Fiorentino Lucia, Francavilla Lucia, Gambarrota Angela Pia, Lacerenza Anna Maria, Laforgia Vincenzo, Lattanzio Giovanna, Malus Daniela, Marzocca Ruggiero, Pistillo Michele, Porcelluzzi Nicola, Rinella Pasqua, Rizzitelli Anna, Rutigliano Antonietta, Salvemini Andrea, Scardigno Michele, Spera Lucia, Stella Rosalia, Vitrani Luigi

Progetto Barletta

Candidati al consiglio comunale:

Alfarano Sterpeta, Amorotti Savino, Borraccino Raffaella, Buttice’ Fabio, Cagia Gennaro, Calabrese Gennaro, Carbone Grazia, Cardone Vittorio, Cilli Ruggiero, Delvecchio Lucia, Dicorato Francesco, Dicuonzo Gianpaolo, Dipaola Giuseppe, Fiorella Francesco, Fiorella Francesco, Fiorentino Maria Cristiana, Lanotte Concetta, Napoletano Maria Sterpeta, Pistillo Angela, Pistillo Antonio, Rasola Luigi Stefano, Rutigliano Raffaele, Sciascia Erminia, Tuppo Rotunno Marianna

Iniziativa Democratica per Barletta

Candidati al consiglio comunale:

Binetti Ester Sterpeta, Bizzoca Teresa, Cafagna Raffaella, Cagia Concetta, Carbone Graziana, Carli Oronzo, Chiariello Mario, Damato Antonio Angelo Detto Antonello, Dargenio Giuseppe, De Benedetto Anna Lisa, Dellorco Anna Maria, Dileo Salvatore, Dimonte Luigi, Dipalo Maria Sterpeta, Distato Maria Santa, Gambarrota Nicola, Lacerenza Roberto, Marzocca Ruggiero Giuseppe, Mascolo Olga, Mastropasqua Rosa, Mele Patrizia, Paolillo Cristina, Papavero Immacolata Concetta, Partucci Vincenza detta Enza, Piazzolla Angelo, Piccolo Roberto, Rizzi Gaetana detta Tania, Roberto Nicolandrea Detto Andrea, Sfrecola Francesco, Vannella Loredana Grazia

Candidato sindaco:

Carmine Doronzo

Coalizione Civica Doronzo Sindaco

Candidati al consiglio comunale:

Teresa Antonia Bizzoca, Francesco Bruno, Rosa Castiglione, Carmine De Rossi, Giovanni Dibenedetto, Marco Di Candia, Francesco Dicorato, Raffaella Digioia, Giuseppe Giovanni Dinoia, Francesco Davide Dipaola, Antonella Benedetta Filannino, Cherubina Francavilla, Luigi Gianfrancesco, Luigi Lamacchia, Annamaria Lasala, Nicola Laterza, Loredana Lattanzio, Giulia Maria Lombardi, Luca Mele, Cosimo Nero, Ada Scommegna, Michele Sfrecola, Ruggero Simone, Angela Tanzi, Filomena Marika Tesse, Angelo Michele Torre, Maria Vaccariello

#Reset Barletta

Candidati al consiglio comunale:

Giuseppe Albanese, Michelangelo Balice, Felice Brescai, Giuseppe Capuano, Giuseppe Carletti, Loredana Lucia Cirillo, Giuseppe Digioia detto Pino Country, Giovanna Gissi, Ignazio Leone, Domenico Carlo Leone, Piergiorgio Loliva, Luigi Martire, Giovanna Mercanti, Rossella Napoletano, Roberta Odobaschi, Luca Parisi, Agnese Piazzolla, Antonio Quarto, Giacomo Rindinone, Francesca Romana Rizzi detta Francesca, Concetta Sante, Giovanni Sfrecola, Carmela Tanzi, Teresa Ventrella, Marco Leandro

Città Futura

Candidati al consiglio comunale:

Sabrine Aouni, Cosimo Damiano Carpagnano, Domenico Cassano Detto Mimmo, Gianluca Michele Civita, Viviana Corvasce, Leonardo Diella detto Leo, Michela Diviccaro, Gioacchino Doronzo, Pasquale Garribba, Teresa Giorgia Giagnotti, Serafina Laforgia, Luca Maria Pietro Lamonaca, Valeria Lanotte, Valeria Lanotte, Valeria Modugno, Mariangela Montenero, Davide Emanuele Palmitessa, Ruggiero Quarto detto Rino, Vanessa Riela, Antonio Rizzi, Giuseppe Schiavone detto Peppe, Antonella Semeraro, Giuseppe Sguera Detto Peppe, Cristina Stanganello, Mattia Torre

Sinistra Italiana

Candidati al consiglio comunale:

Maria Albanese, Maria Felicia Andriani, Gaetano Basile, Maria Campese, Francesco Saverio Pietro Caporale, Luigi Filippo Cappabianca Detto Gigi, Francesco Dambra, Raffaele Dazzaro, Giuseppe Defazio Detto Peppino, Antonietta Dicuonzo, Ruggiero Dilillo Detto Renzo, Michele Dipasquale, Chiara Filannino, Valentina Fiorella, Annalisa Leone, Matteo Leone Detto Teo, Cosimo Nenna, Federica Giudiawa Westa, Francesco Riefolo, Arcangela Rinella, Giuliano Rotunno, Maria Rubino, Roberto Francesco Tarantino, Anna Maria Vurro

Candidato sindaco:

Rosa Gadaleta

Rivoluzione Cristiana

Candidati al consiglio comunale:

Balestrucci Rosa, Balzano Antonella, Buttari Giovanna, Camasso Anna, Capasso Angela, Chieppa Nunzia, Coretto Domenico Andrea, Crudele Maria Giuseppa, Crudele Palma, Curci Maria Concetta, De Bari Tommaso, De Benedetto Vito, Del Re Paola, Dicuonzo Emilia, Favale Angelo, Favale Fabrizio Nunzio, Filannino Francesco, Francavilla Celeste, Gamaso Umberto, Illuminato Francesca, Pantheon Concetta, Piazzolla Michele, Rafaschieri Armando, Riefolo Maria Sterpeta, Riefolo Michele, Rizzi Antonia, Scatigno Angelo, Sguera Ignazio, Tartarella Antonia, Doronzo Filomena Grazia, Vitrani Antonietta, Vitrani Giovanna