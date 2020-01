BOLOGNA – Grande affluenza in Emilia-Romagna e Calabria per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio. Il dato del Viminale alle 19 segnalava una partecipazione al voto superiore al 58,82 per cento in Emilia-Romagna. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 35,52 per cento.

Minore l’aumento in Calabria: qui alle 19 il dato sull’affluenza segnalava un al 35,52 per cento. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata del 34,62 per cento.

Ma vediamo nel dettaglio i dati dell’affluenza nei vari Comuni capoluogo dell’Emilia-Romagna alle 19:

BOLOGNA: 60,82 per cento (nel 2014 era stato il 33,04 per cento)

FERRARA: 59,24 per cento (nel 2014 era stato il 32,44 per cento)

MODENA: 61,33 per cento (nel 2014 era stato il 33,02 per cento)

RAVENNA: 59,09 per cento (nel 2014 era stato il 31,92 per cento)

CESENA: 60,36 per cento (nel 2014 era stato il 31,72 per cento)

FORLI’: 59,64 per cento (nel 2014 era stato il 29,58 per cento)

RIMINI: 55,00 per cento (nel 2014 era stato il 26,07 per cento)

REGGIO EMILIA: 58,20 per cento (nel 2014 era stato il 29,49 per cento)

PARMA: 55,40 per cento (nel 2014 era stato il 27,56 per cento)

PIACENZA: 54,32 per cento (nel 2014 era stato il 29,66 per cento)

Ed ecco i risultati dell’affluenza nei Comuni capoluogo della Calabria alle ore 19:

CATANZARO: 44,75 per cento (42,12 per cento nel 2013)

COSENZA: 45,75 (40,26 per cento nel 2014)

CROTONE 36,84 per cento (32,30 nel 2014)

REGGIO CALABRIA: 38,99 per cento (36,23 nel 2014)

VIBO VALENTIA: 39,53 per cento (37,46 nel 2014)

(Fonti: Ansa, Viminale)