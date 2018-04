Elezioni regionali in Molise: i risultati. Centrodestra avanti. M5s al 30%. Forza Italia e Pd al 10%. Lega all’8%

CAMPOBASSO – Donato Toma del centrodestra è in vantaggio alle elezioni regionali in Molise quando le sezioni scrutinate sono circa il 75%. Intorno al 37% il candidato del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. Non un ottimo risultato per i grillini che in Molise, alle politiche, presero il 44%.

Buon risultato per il centrodestra. La coalizione è nettamente in testa attorno al 45%, con Forza Italia primo partito e Lega seconda, stabile rispetto alle politiche, con il buon risultato della lista Orgoglio Molise alla pari dell’Udc (che fa un balzo, dal 2% al 7%). Cresce di 2 punti Fratelli d’Italia, quasi al 5%.

Pessimo risultato per il Partito Democratico che naviga intorno al 10%, in flessione rispetto al 15,2 delle politiche. Il candidato del centrosinistra, Carlo Veneziale, è al 16,6%.

Proprio Veneziale è il primo a parlare, intorno alle 3, per ammettere la sconfitta. “Ho perso, chiaramente”, dice nella sala stampa che accoglie anche il centro dati sull’afflusso dei voti. “Ho perso ma quello che resta è il percorso politico, quello di un centrosinistra che ha ritrovato l’unità dopo anni di divisioni, e questa è l’eredità positiva che resterà a chi verrà dopo di me”.