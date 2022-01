Elisabetta Belloni chi è, vita privata, marito, figli, genitori, origini famiglia, curriculum vitae, laurea. Il suo nome è sulla bocca di molti nelle ore che precedono l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Qualcuno la vorrebbe al Quirinale. Ipotesi remota, dato che adesso è a capo dei servizi segreti. Più probabile che, qualora Draghi diventasse capo dello Stato, la Belloni possa entrare in lizza come possibile presidente del Consiglio.

Dove e quando è nata, età, genitori, origini famiglia: la biografia di Elisabetta Belloni

Elisabetta Belloni è nata a Roma il 1 settembre 1958. Allo stato attuale ha dunque 63 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine.

Figlia minore di Giorgio Belloni, ingegnere civile originario di Pennabilli, vicino Rimini. L’ingegner Belloni progettò, tra gli altri, il ponte Punta Penna Pizzone di Taranto. Sua madre Lea è invece originaria di Sestola, provincia di Modena.

Marito morto, figli: la vita privata di Elisabetta Belloni

La Belloni è vedova. È stata sposata con Giorgio Giacomelli, ambasciatore di origine padovana, scomparso nel febbraio 2017. Durante la sua carriera trentennale, Giacomelli prestato servizio in territori come la Siria e la Somalia. Nel corso della sua carriera, è stato responsabile dell’Agenzia palestinese per i rifugiati ed è stato direttore generale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

Non si hanno invece notizie di eventuali figli. La diplomatica è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata.

Scuola di Draghi, laurea, carriera: il curriculum vitae di Elisabetta Belloni

Studentessa al liceo Massimo di Roma, lo stesso dove ha studiato Draghi, laureata in scienze politiche alla Luiss nel 1982 con una tesi in tecnica del negoziato internazionale. E’ entrata in carriera diplomatica nel 1985, ricoprendo incarichi, tra gli altri, a Vienna e Bratislava. Nel 2004, anche in questo caso prima donna a ricoprire questo ruolo, viene nominata capo dell’Unità di crisi della Farnesina, gestendo, tra le varie emergenze, i rapimenti di italiani in Iraq e in Afghanistan e lo tsumani nel sudest asiatico.

Dal 2008 al 2012 è direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo e poi dal 2013 al 2015 assume le funzioni di direttore generale per le Risorse e l’innovazione. Promossa ambasciatore di grado nel 2014, nel 2015 è stata capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Dal 5 maggio 2016 era la prima donna segretario generale della Farnesina. Negli anni il suo nome era più volte circolato come ministro degli Esteri e anche come capo del Dis.

Attualmente è è il nuovo Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). In sostanza, è la prima donna a capo dei servizi segreti in Italia.