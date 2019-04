ROMA – Si allunga la lista dei candidati alla carica di senatore a vita. Lo scrive il quotidiano Il Tempo, segnalando che “circolano i nomi di Giuseppe Guzzetti e Mario Draghi ma nei palazzi romani c’è un terzo protagonista indicato”. Si tratta del professor Emanuele Emmanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, “del quale – spiega Il Tempo – è sottolineato il ruolo di mecenate e di ‘ponte’ culturale verso il Mediterraneo, grazie al suo impegno per il dialogo con il continente africano (e non solo)”.

Il presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale sarebbe stato indicato per il suo impegno in ambito culturale e artistico. Il suo nome si aggiungerebbe quindi a quelli del Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e del Presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI) Giuseppe Guzzetti.

Nonostante una storia fatta di successi e sfide, la reazione delle istituzioni, come denunciava lo stesso Emanuele in una recente intervista realizzata da Guido Talarico, non è sempre stata generosa nei suoi confronti. Tale candidatura, però, rappresenterebbe un doveroso riconoscimento.