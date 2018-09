ROMA – “Bello e proficuo lavoro, per far crescere l’economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro”. Queste le parole del vicepremier Matteo Salvini a margine del vertice sulla manovra a Palazzo Chigi. “Gli esperti dei due movimenti sono al lavoro per recuperare sprechi, ma soprattutto per assicurare riforme necessarie e coraggiose”.

Il vertice è il primo appuntamento di maggioranza per mettere a punto la legge di bilancio.

“Le scelte sulla legge di bilancio – dice Luigi Di Maio – devono essere coraggiose e devono esserlo nell’interesse dei cittadini. La mia posizione è ferma: vanno tagliati tutti gli sprechi, tutti i rami secchi, così come devono essere recuperate quelle risorse che, ad oggi, vanno nella direzione sbagliata. Gli italiani si aspettano tanto da noi e noi non li deluderemo perché saremo anche pronti a fare scelte coraggiose”.

Nel pomeriggio Di Maio ha risposto alle polemiche sulle “pensioni di cittadinanza” a 780 euro: sono nel contratto di governo e devono diventare realtà al più presto. “Qualcuno ha il coraggio di opporsi a questa cosa? Se lo prenda. Ma per quanto mi riguarda, è nel contratto di governo, si chiama pensione di cittadinanza. D’ora in poi non ci deve essere più nessun pensionato che prende meno di 780 euro al mese” ha detto Dio Maio. E a proposito dell’esperto previdenziale vicino alla Lega Alberto Brambilla, contrario alle pensioni minime a 780 euro perché farebbero saltare il sistema, l’esponente del M5s ha precisato che “parla a titolo personale”. “La pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi che la Lega”. Alla domanda se il Governo farà subito le pensioni di cittadinanza, Di Maio ha risposto: “Certo, questo è il nostro obiettivo ed è nella legge sul reddito di cittadinanza che istituisce la pensione di cittadinanza”.