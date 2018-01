ROMA – Raffaele Marra a processo per le nomine della Raggi. Il Comune non si costituisce parte civile. L’ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, Raffaele Marra, è stato rinviato a giudizio in relazione alla vicenda della promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia municipale a capo del Dipartimento turismo. Raffaele Marra, all’epoca capo del personale del Campidoglio, deve rispondere di abuso d’ufficio. Il processo inizierà il prossimo 20 aprile davanti all’ottava sezione del Tribunale di Roma.

Il Comune di Roma non si è costituito parte civile nel procedimento che vede imputato l’ex braccio destro della sindaca, Virginia Raggi, Raffaele Marra. Il gup Raffaella De Pasquale ha disposto oggi il rinvio a giudizio per Marra per l’accusa di abuso d’ufficio. Per la stessa vicenda, legata alla nomina del fratello di Marra, Renato, a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio, la sindaca Raggi ha chiesto il giudizio immediato e per lei il processo è stato fissato al prossimo 21 giugno davanti al giudice monocratico.