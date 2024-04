“Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo”. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano, ufficializzando la candidatura di Roberto Vannacci alle Europee.

Il generale ha accettato di buon grado. “Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega”.

Sulla candidatura “‘ho deciso negli ultimi giorni. Tre giorni fa. E ho scritto un messaggio a Salvini su whatsapp. Mi ha risposto che era molto contento della decisione”.

Da rilevare, la punta di veleno del ministro della Difesa Crosetto, non proprio un fan del generale folgorato sulla via della politica. “Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito”.

Riserve le hanno espresse anche i leghisti Centinaio e Fedriga. In particolare il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga annuncia che metterà la croce sulle preferenze (tre al massimo) associate ai candidati friulani.